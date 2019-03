Snuoperasjon i Lindex: Fra underskudd på 54 millioner til et solid overskudd

– Det at vi har klart å snu resultatet og oppnår en sammenlignbar vekst er nok kanskje fordi vi endret fokuset vårt hakket før mange andre, sier daglig leder i Lindex Norge, Camilla Pedersen.

Resultatet endte på 22,5 millioner kroner i 2018, noe som er en forbedring på 78 millioner kroner fra i fjor.

Nylig ble det klart at den norske klesbransjen samlet så et omsetningsfall på 2,9 prosent, basert på foreløpige tall fra Virke.

Lindex Norges omsetning endte på 1,14 milliarder kroner, ned to millioner kroner fra året før. Men kjeden stengte syv butikker og åpnet tre nye, så den sammenlignbare veksten var på 1,3 prosent.

– Det har vær tøffe år før, men det som er spesielt nå er at det er så mange som famler og en utbredt usikkerhet i bransjen, sier Pedersen.

Ble sjef midt i stormen

Lindex Svenskeid kleskjede som er del av børsnoterte Stockmann Group. Hadde ved utgangen av 2018 totalt 474 butikker i 18 land. Ble startet i Alingsås i Sverige i 1954, og har i dag hovedkvarter i Göteborg. Omsatte for totalt 5,8 milliarder kroner globalt i 2018. I Norge endte omsetningen på 1,14 milliarder kroner.

Pedersen som opprinnelig er dansk har jobbet i norsk retail i en årrekke og ble ansatt som Lindex-sjef den 1. mars i fjor.



Da kom hun fra Bestseller-konsernet, og var fullt klar over at ting ikke var rosenrødt i den svenske kjeden som har 97 butikker i Norge.

– Jeg var klar over hva jeg takket ja til. De hadde fortalt meg at de var inne i en utfordrende runde, og resultatet balanserte akkurat på vippen. Jeg visste jo at det var den oppgaven jeg ble rekruttert til, og vi snakket mye om hva det ville bety for meg og den jobben jeg skulle ta.

Pedersen mener økt trening og fokus på kundeservice skal ha brorparten av skylden for det forbedrede resultatet.

– Hadde man ikke snakket så mye om kundefokus før du startet?

– Jo, men det er en interessant diskusjon som pågår i bransjen på akkurat dette. Vi har tenkt at ting skal være enkelt, men plutselig forlanger kundene mye mer enn de pleide. For de enkle tjenestene, det kan også nettet klare.

Lindex-toppen mener man må levere godt over det kunden forventer i butikken.

– Retail har alltid beveget seg raskt, men nå går det raskere enn noensinne, sier Pedersen.





Forventer bedre omdømme

Da Norsk Kundebarometer ble lagt frem i fjor var Lindex en av kjedene på bunnen av kåringen, og endte som nummer 154 av 160 selskaper vurdert i barometeret.

– Tror du at grepene som har blitt gjort hever Lindex på kundebarometeret fra i fjor?

– Det regner jeg med. Jeg blir sjokkert hvis det ikke er forbedret. Vi får svar på kundeundersøkelser hver mandag, og vi har opplevd mer positive tilbakemeldinger uke for uke.

Norsk Kundebarometer legges frem i begynnelsen av mai.

Bransjedirektør for faghandel, mote og fritid i Virke, Bror Stende, uttalte i slutten av februar at det var første gang i hans ti år i jobben at det var nedgang i antall butikker i klesbransjen.

I løpet av fjoråret slo 179 selskaper seg konkurs i innen butikkhandel med klær. Det ble åpnet 86 nye butikker.

Lindex sier trafikken i butikken ikke gikk ned i fjor, men den gikk heller ikke opp. Pedersen sier de kan takke lojalitetsprogrammet sitt for den utviklingen.

– Men blir det færre butikker fremover?

– Det trenger det nødvendigvis ikke å bli, og vi vil fortsette å åpne butikker fremover, men de må være lønnsomme, sier Pedersen som sier at kjeden har fått en god start på 2019, uten å kunne utdype hva det betyr.

Butikkene som skaper vekst

Bakgrunnen for motvinden i klesbransjen i disse dager er flere, men de største årsakene er fremdeles en endret forbrukeratferd hvor vi bruker mindre penger på ting, økt konkurranse fra netthandel og fallende priser på klær.

Lindex sier de har jobbet hardt for å selge ut gamle varer, og har solgt flere varer enn tidligere til fullpris.

Til tross for fremgang er den svenske kjeden ikke noen kjempe på nett, men begynte i 2018 å selge klær på plattformene Nelly og Asos.

På konsernnivå er netthandelandelen på rundt fem prosent, langt bak konkurrenter som for eksempel Hennes & Mauritz.

– Det digitale koster mange penger, men det er opplæring og dyktigere ansatte i butikkene som skaper vekst akkurat nå, sier Pedersen.

Hun legger til at nettbutikken i Norge er selskapets største butikk målt i omsetning, og at veksten på nett er raskere i Norge enn i nabolandene.

– Vi har i baktanken at kunden allerede har vært på nett og sjekket utvalget, derfor vil vi hun skal kjenne seg igjen i butikken etter å ha vært på nett og sjekket.