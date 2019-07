Solenergi-selskap klarte ikke skaffe nødvendige millioner

Den norske solfanger-produsenten Aventa gikk tirsdag konkurs, fremgår det i en kunngjøring i Brønnøysundregistrene.

Det etter 12 år med et samlet underskudd på 33 millioner kroner frem til og med 2017 for det Holmestrand-baserte selskapet, ifølge regnskapene.

– På et tidspunkt må du bare si at nok er nok, sier sjef og styreleder John Rekstad i Aventa til E24.

Ville bygge unikt solanlegg

Selskapet har siden september 2017 forsøkt å skape et sol- og miljøteknologianlegg på Herøya i Telemark i samarbeid med Siemens, som ville blitt sitt første i sitt slag i verden.

Fabrikken skulle gi 100 nye arbeidsplasser.

Med seg på laget hadde selskapet Innovasjon Norge, som støttet Herøya-planene med i underkant av en halv million kroner, samt at de tidligere har gitt et millionlån.

Fabrikken skulle etter planen produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet, skrev de to selskapene i en pressemelding da planene ble kjent.

«Utviklingen av produksjonsanlegget på Herøya og de nødvendige kapitalutvidelsene dette medfører, vil bli avgjørende for Aventas fremtidige utvikling», het det i selskapets årsregnskap for 2017, som også er det siste det har lagt frem.

– Tragisk

Rekstad bekrefter tirsdag at det var nettopp den planlagte investeringen på Herøya som førte til at selskapet, som har åtte ansatte, til slutt gikk konkurs.

Han sier at selskapet trengte åtte millioner euro, eller 80 millioner kroner, for å gå videre med planene.

– Vi har jobbet i to år for å hente inn pengene, men det klarte vi ikke. Det er tragisk at det skal være vanskelig å finne investeringer til et fremtidsrettet prosjekt som vil gjøre noe med det grønne skiftet.

Han omtaler det å skaffe penger til grønne prosjekter i Norge fra private investorer «som en dødens dal å klatre gjennom».

John Rekstad i Aventa.

– I Norge er det altfor god sikkerhet og lønnsomhet i olje og gass og eiendom, og det å satse på fornybar energi er ikke like trygt. Det er gode muligheter for støtte og tildelinger fra det offentlige, men når det kommer dit hen at du trenger kapital for å vokse, så er det et stort hull i det norske investormarkedet.

– Jeg er den som taper mest

Rekstad, som er største eier, har selv gått inn med seks millioner kroner i selskapet, opplyser han.

– Jeg er den som taper mest, ja. Det har vært en dyr fest, men likevel en fest, sier han.

Solenergi-entusiasten er professor ved Universitetet i Oslo, og har ved flere tilfeller uttalt seg positivt om solenergi som energikilde.

– Det er trist for Norge at man ikke har større evne på å gjøre alvor av å følge opp når det er gode prosjekter om løsninger som kan ta det grønne skiftet litt fremover, mener han.