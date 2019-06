Mammabloggers overskudd krympet kraftig

Bloggeren Anna Rasmussen, også kjent som «MammatilMichelle», hadde i år et årsresultat på 163.358 kroner.

Det er en femtedel av hva foretaket fikk inn i 2017, da hun fikk inn 846.811 kroner.

I tillegg til krympende resultat, tok Rasmussen dessuten ut betydelig mindre ut i lønn i fjor.

I 2017 tok hun ut 1,2 millioner kroner, mens hun i 2018 tjente 455.687 kroner.

Inntektene til foretaket endte på 1,77 millioner mot over tre millioner i 2017.

Rasmussen vil ikke kommentere tallene ovenfor E24.

Fikk kjempebot

I fjor meldte VG at bloggeren fikk et overtredelsesgebyr fra Forbrukertilsynet på 100.000 kroner for å ha brutt markedsføringsloven.

Hun klaget til Markedsrådet og ba om å få redusert boten, men Dagens Næringsliv meldte i februar at klagen ble avvist.

Saken grunnet ut i at hun hadde holdt konkurranser på bloggen sin uten å utdele lovet premie, og Markedsrådet sa de var helt enige med Forbrukertilsynet i saken.

Rasmussen ble landskjent som fjortenåring, da hun startet bloggen «MammatilMichelle» om livet som tenåringsmor.

Hun har holdt seg høyt oppe på bloggtopplistene siden den gang, og ligger for øyeblikket på tredjeplass på listen til bloggportalen blogg.no, med 19.861 lesere.

Foran henne er kun influencerprofilene Isabel Raad og Sophie Elise.

Slettet Instagram

Mammabloggeren var fast inventar i TV 2-serien Bloggerne i fem sesonger, men annonserte i fjor at hun var droppet fra serien.

Til VG fortalte hun den gangen at hun aldri fikk ordentlig beskjed fra TV 2 om at hun ikke skulle være med en sesong til, men fant det ut gjennom en annen blogger som også var med i serien.

Fredag skrev Rasmussen på bloggen at hun hadde slettet Instagrambrukeren med 254.000 følgere. I til VG forteller hun at Instagram får henne til å føle seg dårligere og mindre likt, og sammenligne seg med andre.