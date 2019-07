Det kommer frem i årsregnskapet for 2018.

Steam Systems ble opprettet av Advokatfirmaet Schjødt på vegne av SpaceX i 2014.

Motivet var å kunne søke om radiofrekvenser til det såkalte Starlink-prosjektet, som koordineres i Norge via Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Frem til nå har SpaceX latt være å bekrefte at de står bak, men nå hersker det ikke lenger noen tvil.

Advokatfirmaet Schjødt har vært oppført som eier av Oslo-baserte Steam Systems i årsregnskapene siden selskapet ble stiftet. I årsregnskapet for 2018 står det derimot SpaceX Services, Inc.

Opplysningene underbygges av et brev sendt fra Advokatfirmaet Schjødt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i desember 2018.

I brevet informerer Schjødt den norske etaten om at det gjennomføres et formelt og tidligere varslet eierskifte til SpaceX Services i Hawthorne California, men at eierskapet ikke vil innebære noen «vesentlig endring» i praksis.

Vil selge bredbånd fra rommet

SpaceX Services er et søsterselskap av SpaceX, som ble opprettet for å videreføre prosjektet Starlink.

Starlink skal etter planen bli en konstellasjon med mange tusen koordinerte småsatellitter som skal kunne gi global bredbåndsdekning fra verdensrommet (se en simulering her).

Til sammenligning er det totalt 2.062 operasjonelle satellitter i bane rundt jorden per dags dato, ifølge UCS Satellite Database.

Prosjektet er anslått å koste rundt 10 milliarder dollar (87 milliarder kroner), men kan ifølge optimistiske estimater gi tre ganger så mye i inntekter allerede på midten av 2020-tallet.

Selskapsinformasjon Selskap: STEAM SYSTEMS AS Organisasjonsnummer: 913 636 619

Trenger milliarder til Mars-koloni

Det uttalte målet til Elon Musk er å bruke pengene fra Starlink til å bygge en koloni på planeten Mars.

SpaceX har allerede sikret seg finansiering, kontrakter og nasjonale godkjenninger i USA, men for å lykkes må Musk finne ut hvilke radiofrekvenser alle satellittene i det såkalte Starlink-systemet kan bruke – uten å forstyrre andre satellitter i verdensrommet.

Koordineres fra Lillesand

For å kjempe om begrensede radiofrekvenser har Elon Musk sendt inn såkalte satellittinnmeldinger til FN via både Norge og USA.

Norge og USA har nylig inngått et samarbeid for å koordinere innmeldingen, der representanter for amerikanske Federal Communications Commission (FCC) kan stille på koordineringsmøter på vegne av Nkom.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har bekreftet at det er SpaceX som skjuler seg bak navnet Steam.

Det har enn så lenge ikke lykkes E24 å få en kommentar fra Advokatfirmaet Schjødt mandag.