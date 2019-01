Eldar Rønning blir ny privatøkonom i Sparebank 1 SMN

Tidligere langrennsløper Eldar Rønning er ansatt som ny privatøkonom i Sparebank 1 SMN, opplyser banken i en pressemelding.

Rønning la opp som langrennsløper i 2016 og har i årene etterpå hatt ulike funksjoner i banken.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på denne utfordringen. Som bankens privatøkonom skal jeg drive folkeopplysning som kan bidra til å gi folk bedre råd. Et mantra for meg er å snakke enkelt og forståelig, samme hvor komplekse tema som tas opp, sier Eldar Rønning i en uttalelse.

Rønning vil ved siden av å være privatøkonom i banken fortsette som finansrådgiver parallelt.

Den tidligere langrennsløperen fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 2005. Han tok gjennom sin karriere syv medaljer i VM og OL, hvorav fire VM-gull på stafett. Han har også tatt syv gull i norgesmesterskap fra 2006 til 2014.

La opp etter sykdomsplager

Da Rønning la opp som langrennsløper i 2016 sa han til Trønder-Avisa at det hadde vært en tøff beslutning, men at sykdomsplager hadde gjort at han ikke lenger klarte belastningen.

– Jeg blir syk av å trene og blir rett og slett ikke bedre. Det er nok et resultat av en kropp som har fått mye juling gjennom lang tid. Jeg ignorerte signalene da jeg gikk syk i fjor, derfor er det blitt bråstopp, forklarte Eldar Rønning overfor Trønder-Avisa.