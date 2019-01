Fredag meldte Adresseavisen at «nye regler gjør at norske banker går kraftig til verks for å sikre at de vet hvem kundene er. Nå vil de se passene til flere hundre tusen bankkunder.» Bakgrunnen var et intervju med kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank 1 SMN.

Saken ble sitert av nyhetsbyrået NTB og endte opp i en rekke medier, blant annet i E24.

Ifølge Tronstad gjør en ny hvitvaskingslov at Sparebank 1 SMN nå krever pass for at kunder skal kunne logge inn med BankID.

Les også: (+) Butikkdøden brer seg over landet, men noen butikker er i kraftig vekst. Slik får de det til

Men nå melder både Finanstilsynet, Bankenes Standardiseringskontor (Bits) og flere av de andre norske bankene at dette ikke stemmer.

– Ingen andre norske banker hevder dette, selv om Sparebank 1 hevder at alle bankene må gjøre dette, sier kommunikasjonsansvarlig i Sbanken Geir Holen til E24.

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG: Geir Holen i Sbanken.

– Vi syntes dette er veldig dumt, for vi har blitt nedringt av fortvilte kunder i dag, sier han.

Det har ikke lykkes E24 å få tak i Tronstad fredag ettermiddag.

– Ingenting nytt



I Adresseavisen er Tronstad sitert på at myndighetene fra 2007 har krevd at pass skal ligge til grunn for kundeforholdet.

– Det betyr at vi har godkjent legitimasjon for dem som er blitt kunder etter 2007, men at vi ennå mangler for en del av dem som ble kunder i banken før dette, sier han.

Men ifølge Julie Odden, antihvitvaskingsansvarlig i Sbanken, stemmer det ikke at myndighetene opererer med slike krav på legitimasjon for BankID.

– Hvitvaskingsloven krever legitimering av bankkunder, og krever gyldig legitimasjon som er utstedet av offentlige myndigheter, men regulerer ikke BankID. Det er ingenting nytt i hvitvaskingsloven, sier hun til E24.

Hun sier hun også har forhørt seg med professoren som ledet det regjeringsoppnevnte hvitvaskingsutvalget, Jon Petter Rui.

Finanstilsynet omtaler også dette på sine nettsider:

– I media den siste tiden er det flere steder hevdet at myndighetene krever at bankkunder legitimerer seg med pass, på grunn av krav i hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet understreker at pass ikke er eneste gyldige ID-dokument etter hvitvaskingsregelverket, skriver tilsynet.

Legitimasjonskravet for BankID er i stedet opp til Bankenes Standardiseringskontor (Bits AS), som presiserer i en nyhetsmelding at en ny lov ikke påvirker dagens regler for legitimasjonskontroll for utstedelse av BankID.

– Ikke tilbakevirkende kraft

Bits har krevd pass som legitimasjon for utstedelse av BankID siden 1. mars 2007, da finansnæringen innførte det nye kravet.

– Den ble innført i 2007 og har ikke tilbakevirkende kraft på de som har vært kunder siden det, sier Odden.

Men Sparebank 1 SMN ber nå om personlig oppmøte for overlevering av pass fra de som har vært kunder i banken siden 2007-reglene ble innført, ifølge bankens kommunikasjonsdirektør.

Fra kundene blir varslet gjennom sin nettbank, e-post og SMS har de to uker på seg å oppsøke banken. Om ikke blir BankID-en midlertidig sperret, ifølge NTB.

Både Sbanken og DNB har vært tydelige på at dette ikke gjelder deres banker, og ikke er i tråd med hva norsk lov krever.

Pressekontakt i Sparebank 1 ville ikke kommentere saken til E24, og viser til Sparebank 1 SMN, regionbanken som annonserte om de nye kravene.