Sponsorene ble ved Johaugs side: Har tjent 30 millioner på fem år

Langrennsstjernen Therese Johaug var i 2018 tilbake i skisporet for fullt, etter at utestengelse på grunn av brudd på dopingreglene hadde holdt henne borte i 18 måneder.

Johaug gikk imidlertid glipp av mesteparten av konkurransene i kalenderåret 2018, deriblant vinter-OL i Sør-Korea, ettersom hun var tilbake først i april.

Halvert resultat

2017, det første hele året hun sonet var svært lukrativt for 30-åringen, og det var også comebackåret i fjor, ifølge det ferske regnskapet til hennes heleide selskap, Setra AS.

For regnskapsåret 2018 endte resultatet før skatt på 6,2 millioner kroner.



Salgsinntektene var på fem millioner kroner.



Inntjeningen er riktignok mer enn halvert fra året før, men da var resultatet påvirket av en engangsgevinst på rundt 11 millioner kroner fra salget av Active Brands, som eier Johaug-klesmerket, til oppkjøpsfondet FSN Capital.

Therese Johaug (30) Yrke: Langrennsløper og klesgründer Født: 25. juni 1988 Kommer fra: Dalsbygda i Østerdalen Bor: Oslo Sponsorer: Isklar, Asko, Tenderflame, CTC Bilpartner, Jaguar, Oakley, Auostrada, Huwaei, United Bakeries, Nøk Kilde: Theresejohaug.no

Ser man bort fra året hun solgte klesmerket sitt, så var fjoråret Johaugs aller beste økonomisk sett, noensinne.



Den folkekjære skistjernen har lagt bak seg en forrykende comeback-sesong nå i 2019, med blant annet tre individuelle VM-gull i februar, og en rekke verdenscupseire.

Da blir det enda bedre tall i regnskapet fremover, påpeker Johaugs manager, Jørn Ernst.

– 2018/2019-sesongen var formidabelt bra. Det utløser en del premiepenger og bonuser, sier han til E24.

Han forteller at Johaug for øyeblikket er på vei til USA sammen med broren Karsten Johaug og landslagsvenninne Ingvild Flugstad Østberg - for å ha ferie og forbedrede seg til neste sesong.

30 millioner på fem år

Johaug kan se tilbake på mange millionår.

Samlet har Johaug, som sto oppført med en formue på 36,7 millioner kroner i ligningen for 2017, gjennom selskapet Setra AS tjent 30 millioner kroner de fem årene det har eksistert.

Hun tok ikke ut lønn fra selskapet sitt i fjor, men mottok utbytte på 1,5 millioner kroner fra investeringer i datterselskaper.

VG har tidligere skrevet at skistjernen har dratt seg over en inntjening på 10 millioner kroner årlig i år med stor sportslig suksess, noe som fordeles på et fond i Skiforbundet, inntektene hun tar ut og hennes eget selskap Setra AS.

VANT IGJEN: Slik ble vi vant til å se Therese Johaug i hennes comebacksesong, 2018-19. Her er det seier på fem kilometer friteknikk under NM på Lygna som feires.

Manager Ernst forteller at også Johaug-merkevaren selger godt.

– Det har hatt en god og jevn vekst de siste årene, sier han.

Sponsorene bidro tross dommen

Vinteren 2017 ble den første av to sesonger der Johaug ikke kunne gå skirenn som følge av den positive dopingprøven høsten 2016.

Det stoppet dermed strømmen av premiepenger og resultatbonuser, som utgjorde en stor del av Johaugs tidligere inntektsstrøm.

Flere av sponsorene til Johaug ville imidlertid bidra ekstra økonomisk selv da hun ble utestengt for doping og suspendert fra oktober 2016, har VG tidligere skrevet.

Det skjedde gjennom at sponsorer betalte ut pengestøtte som tidligere hadde vært bonuser for sportslige resultater i avtalene.

– Vi er godt fornøyd med partnerne vi har. Det blir noen nye henvendelser selvfølgelig, men det blir ikke store endringer i porteføljen, som har vært veldig stabil de siste årene, sier Ernst til E24.

Blant Johaugs sponsorer er det kinesiske telekom-selskapet Huawei, som har blitt kritisert i mediene.

Johaug sa til VG i mars at støtten fra sponsorene i tiden emd utestengelse var viktig for satsingen.

– Det har betydd enormt mye. Det har betydd at jeg kunne satse, gjøre treningsjobben og hatt de høydeoppholdene jeg helst ville, fortalte hun.