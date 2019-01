Saken oppdateres.

Hver femte person, eller totalt 1.650 ansatte, mister jobben i Statens vegvesen, går det frem av Vegvesenets eget forslag til omorganisering, som ble oversendt Samferdselsdepartementet tirsdag.

Aftenposten omtalte rapporten først.

Klokken 15 holdes allmøte i Vegvesenets lokaler på Bryn i Oslo, skriver avisen.

Ansatte blir overført til fylkene



I realiteten innebærer slankingen av Vegvesenet at om lag 1.650 ansatte skal overføres til fylkeskommunene som følge av regionreformen. Det presiserer også Vegvesenet på Twitter:

– Ingenting tyder på oppsigelse i «nye» Vegvesenet. 1.650 skal overføres til fylkeskommunene som en følge av Regionreformen – fra 1. januar 2020, senest 2021, skriver Statens vegvesen tirsdag ettermiddag.

Til Veier24 sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen at han har god tro på at det skal være mulig å gå gjennom omstillingsprosessen uten å måtte si opp folk.

– I dag har vi rundt 7000 årsverk. Rundt 1650 skal nå avgis til fylkene, og gitt at de som i dag arbeider med disse oppgavene blir med over til fylkene, så skal vi som følge av naturlig avgang kunne klare denne omstillingen uten å si opp folk, sier Gustavsen.

Innfører nye divisjoner



Omorganiseringen i Vegvesenet er pålagt av Samferdselsdepartementet, og vil medføre at dagens regionmodell opphører. I stedet innføres seks avdelinger oppdelt etter funksjoner, fremgår det av en pressemelding.

– Vegvesenet går nå inn en ny og spennende epoke, sier vegdirektøren i meldingen.

– Utredningen vi har gjort konkluderer med at en funksjonsmodell vil bidra til å gjøre oss mer effektive slik at vi får mer vei for pengene. Den nye modellen sikrer en tydeligere styring av virksomheten, og vi vil få større kraft i gjennomføringen av oppgaver generelt, og digitaliseringen spesielt, sier Gustavsen.

De interne kostnadene i Statens vegvesen skal reduseres fra 11,7 milliarder til 10 milliarder i 2023, fremgår det av Vegvesenets forslag.