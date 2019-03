Hagen fikk grønt lys til hotell på The Well

Mandag kveld ga kommunestyret i Oppegård grønt lys til at The Well skal få bygge hotell inntil spa-senteret som ble åpnet for snart fire år siden.

– Dette er veldig spennende, vi har fått godkjent prosjektet vi ønsket oss og er nå i forhandlinger med en entreprenør om bygging, sier styreleder i The Well, Kristian Gundersen til E24.

Han ønsker enda ikke å avsløre hvor mye det vil koste Canica, Stein Erik Hagens investeringsselskap, å bygge hotellet som skal ha totalt 104 rom og suiter.

Det har tidligere blitt omtalt en plan om 200 rom og 16. etasjer for The Well-hotellet, men dette har blitt kraftig nedjustert det siste året.

Det er fortsatt en prosess med kommunen for å få i havn alle detaljene rundt byggingen, og Canica har derfor ikke satt noen dato for ferdigstillelse, men fastholder at dørene vil åpne vinteren 2020.

Bedre lønnsomhet

På spørsmål om hvorfor The Well trenger overnatting, ettersom det ligger knappe 20 minutter utenfor Oslo, sier styrelder Gundersen at de kun lytter til de besøkende. The Well-eier, Stein Erik Hagen, har brukt 400 millioner kroner på å bygge Spa-senteret i Oppegård. Nå skal han bruke nok en stor slump penger på å bygge tilhørende hotell. – Siden dagen vi åpnet The Well har vi hatt en enorm etterspørsel etter overnatting, og det er derfor vi nå skal sørge for tøffelavstand mellom hotellet og spaet, sier han.

Målet er å holde spaet i gang til tross for at det vil være bygging på stedet når selskapet utvider det allerede 10.500 kvadratmeter store anlegget med nye 8.000 kvadratmeter. – Vi ønsker å starte byggeprosessen så snart det lar seg gjøre i henhold til gjeldende regelverk, sier Gundersen. I tillegg til spagjestene håper The Well at lokalbefolkningen tar i bruk hotellet som både vil ha restauranter og tak-terrasse.

The Well har siden det åpnet i 2015 aldri tjent penger, og i 2017 endte underskuddet på 35,3 millioner kroner. Styreleder Gundersen sier de nærmer seg lønnsomhet, men at også 2018 vil ende med underskudd. Samtidig peker han på at hotelldriften forandrer lønnsomhetsbildet for selskapet som omsatte for 79,2 millioner kroner i 2017. – Det blir en helt annen modell, det transformeres jo fra et dagspa til et resort, og da blir det jo en helt annen lønnsomhet i det, sier Gundersen.

Kostnaden for å bygge spa-senteret kostet rundt 400 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.