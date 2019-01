Stenger netthandelen – snart slutt på vareforsyning til butikkene

I BR Leker alene, har 1.200 ansatte mistet jobben i januar, men i Norge går butikkene som normalt inntil videre.

Det er fremdeles interesse for den norske delen av konsernet, og etter det E24 kjenner til, har investorer bedt om mer tid for å vurdere et potensielt oppkjøp av Top-Toy Norge.

Men i helgen stengte både BR og Toys 'R' Us sine nettbutikker i Norge, en viktig satsing for konsernet som ble relansert like før julehandelen.

Årsaken er at stenging av nettbutikkene her til lands, gjør det lettere for konkursene å gå sin gang i Finland og Sverige, får E24 opplyst.

Dermed er det fremdeles usikkert hva som skjer med de rundt 300 arbeidsplassene i Norge fordelt på totalt 53 leketøysbutikker.

Snart slutt på vareforsyning

På spørsmål om dette betyr slutt på varer i de fysiske butikkene også, svarer sjef for Top-Toy Norge, Atle Bakke på en sms, at det er en del varer på vei til norske butikker fremdeles, men at det ganske snart vil være slutt på etterforsyning.

Salling Group som er mest kjent for dagligvarekjeden Netto og Bilka, som også selger leketøy, tok over BR-navnet i Danmark.

Gruppen kjøpte også konsernets varelager i Danmark, og skal selge Top-Toys leker i egne butikker.

– Dette er en strategisk viktig avtale for Salling Group da konkurransen i leketøysmarkedet er markant forsterket de siste årene, uttalte administrerende direktør i Salling Group, Per Bank, i en pressemelding i etterkant av oppkjøpet.

Videre sier direktøren at det er viktig at ikke hele leketøyshandelen flyttes over i utenlandske nettbutikker.

Salling har ikke bestemt seg for hvordan de vil bruke BR-navnet, men konsernet tar ikke over noen butikker eller ansatte.

Top-Toy Norge håper på sin side at en potensiell ny eier kan ta over driften og videreføre selskapet og den restruktureringen selskapet hadde påbegynt i desember, for konkursen inntraff i julen.

STENGT: Slik ser nettbutikken til norske Toys 'R' Us ut mandag formiddag.

Flere interesserte

Det er bostyrer i Danmark som håndterer salget av Top-Toy til ulike kjøpere.

Top-Toy Norge-sjef Bakke sa i forrige uke at det var flere mulige kjøpere.

– Jeg er ikke overrasket over at det er mange interesserte, for det er plass til en godt forankret leketøyskjede i Norge, og de volumene vi har hatt er mer enn gode nok til å drive butikk, forklarte Bakke.

De potensielle investorene hadde frem til 11. januar å komme med et indikativt bud.

Den svenske avisen Realtid.se snakket med kilder som mente at konkurrenten Lekia, som også har en rekke butikker i Norge, hadde meldt seg på budkrigen.

Den norske Lekia-sjefen sa til E24 i forrige uke at han gjerne tar imot de flinke folkene som jobber i konkurrenten.

– Det er utrolig mange flinke folk, både på hovedkontoret og i butikkene, det er jo ikke deres feil at denne konkursen kom. Om noen vil starte for seg selv gjennom Lekia, så er vi åpne for den muligheten, sier Sandberg.

Målet for Lekia er å utvide fra 33 til 50 butikker i Norge i løpet av 2019, samtidig som Top-Toy så langt har varslet at mellom 10–20 butikker skal legges ned. Dette var for øvrig før konkursen av Top-Toy i Danmark.