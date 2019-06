Multiconsult inngår forlik med Stortinget etter byggesprekk

Saken oppdateres.

Etter den betente byggekrangelen mellom Multiconsult og Stortinget har de to aktørene nå kommet til enighet. Det bekrefter selskapet og Stortinget i en pressemelding.

«Forliket går ut på at Multiconsult til dels betaler erstatning til Stortinget, og dels gir et prisavslag på sitt honorar i prosjektet. Samlet er beløpet 55 millioner kroner,» skriver selskapet.

Det inngåtte forliket er forventet å påvirke Multiconsults kvartalsresultat for andre kvartal med 20 millioner kroner.

Saksøkte for 125 millioner

De to aktørene uttaler at det har vært et utfordrende byggeprosjekt, med viktige læringspunkter for begge parter.

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, og Multiconsults konsernsjef, Grethe Bergly, er fornøyd med at begge parter nå kan legge saken bak seg, opplyses det.

Stortinget stevnet selskapet for 125 millioner kroner tilbake i 2017. Krangelen sto rundt hvordan selskapet hadde håndtert byggingen av Prinsens gate 26 og den omdiskuterte innkjøringstunnelen til garasjen ved Stortinget.

Byggesprekk på 1,2 milliarder

Den totale byggesprekken i det mye omtalte byggeprosjektet på Stortinget er tidligere beregnet til over 1,2 milliarder kroner. Sluttsummen på prosjektet ble beregnet til 2,32 milliarder kroner.

Skandalen startet med planer om å utbedre et kontorbygg for 70 millioner kroner tilbake i januar 2011. Allerede i april samme år var budsjettet oppe i 136,6 millioner, før Riksrevisjonen vedtok en totalrehabilitering for mellom 272 og 363 millioner.

Det var likevel først da Stortinget besluttet å bygge den mye omtalte garasjen og postmottaket at problemene virkelig startet. I mai 2017 forutså man kostnader på 767 millioner kroner i forbindelse med prosjektet.

Våren etter ble det hele et milliardprosjekt etter at Riksrevisjonen informerte presidentskapet om en betydelig kostnadssprekk.

Sommeren 2015 ble det klart at prosjektet ville koste 1,4 milliarder, men fremdeles gikk saken under radaren for de fleste.

Da statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem ble det kjent at kostnadene hadde hoppet til 1,8 milliarder kroner, og da startet det virkelige rabalderet hvor kontroll- og konstitusjonskomiteen ba om full gransking.

Da Riksrevisjonen samme sommer gjennomgikk prosjektet endte det hele med fengende kritikk, og samtidig uttalte man at sluttprisen kunne bli høyere. Noe den også ble i midten av februar 2018.

Måtte gå av

En måned etter at det ble beregnet at prosjektet ville koste 2,3 milliarder var det nok for Stortinget som ba daværende stortingspresident Olemic Thommessen om å gå av.

– Jeg har oppfattet meg som på post og valgt av et flertall i salen. Når det flertallet ikke er der lenger, da er det naturlig å trekke seg tilbake, sa Thommessen fra Stortingets talerstol da han trakk seg.

Tilbake i januar i år gikk også Multiconsult-sjef Christian Nørgaard Madsen på dagen. Styret i selskapet uttalte den gang at det siste året hadde vært krevende. Selskapet hadde i tillegg til byggeskandalen da opplevd et økonomisk vanskelig år.