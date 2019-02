Virkes foreløpige oversikt over den norske klesbransjen viser et omsetningsfall på 2,9 prosent til 30,9 milliarder kroner i 2018.

– Jeg tror det er første gang i mine ti år i Virke hvor vi har sett nedgang i antall butikker. Det vi ser her er et skarpt trendskifte, sier bransjedirektør for faghandel, mote og fritid i Virke, Bror Stende.



Årsakene til fallet i omsetningen er mange, men de største er fremdeles en endret forbruksatferd hvor vi bruker mindre penger på ting, økt konkurranse fra netthandel og fallende priser på klær. Fallet kommer også som et resultat av mange nedleggelser.

Tidlig i 2018 var Virkes prognoser at omsetningen i klesbransjen ville synke 1,0 prosent, og dermed ble fallet i realiteten langt verre enn hva man fryktet.

Kjente kjeder som Carlings, Kappahl og Cubus så omsetningen dale.



Se stor oversikt over omsetnings- og butikkutviklingen for 25 av de største kjedene i Norge i bunnen av saken.

Nye takter for butikkeierne

Foruten to år (2015 og 2016) har prisene på klær falt hvert år siden 2009. I 2018 falt klesprisene med 3,1 prosent, noe som er det største fallet siden 2010.

Stende i Virke mener rapporten viser et bedre bilde enn hva som faktisk er realiteten.

Bror Stende, direktør Virke Mote og fritid.

– I vår rapport har vi heller ikke sett på de enkeltstående og uavhengige butikkene, hvor vi vet at det har vært en del nedleggelser og konkurser, sier han.

Resultatene fra disse selskapene blir innrapportert senere i år.

Klesbransjen har fått kritikk for å ha reagert for sent på de gigantiske endringene som preger hele varehandelen.

– Dette har jo vært en bransje med mange store marginvinnere, de hadde nok ikke trodd at endringen i markedet ville skje så fort.

– Men man har ikke sett så mange nedleggelser før i 2018, til tross at bransjen har vært under press?



– Nei, dette er litt nye takter. Klesbransjen prøvde først å endre seg ved å ansette nye folk og effektivisere, men nå begynner man å legge ned butikker, noe man ikke har ønsket å gjøre tidligere, sier Stende

Svekkelsen vil fortsette inn i 2019

I løpet av fjoråret slo 179 selskaper seg konkurs i innen butikkhandel med klær. Det ble åpnet 86 nye butikker.

En av de største konkursene var PM, som la ned 51 butikker over hele landet.

Virke tror det kan komme flere konkurser i året som kommer.

– Vi tror det dramatiske bildet vi ser i 2018 vil fortsette inn i dette året, og at det vil legges ned flere butikker. På et tidspunkt vil det stabilisere seg, ettersom butikkene fremdeles er ekstremt viktige for handelen, sier Stende.

FORETREKKER FYSISK HANDEL: Sjur og Sigrid Mehlum var fornøyd med handelen i Varner-konsernets butikk Carlings, og foretrekker handel i fysisk butikk fremfor netthandel.

Til tross for mange konkurser er det ikke et stort fall i antall butikker i fjor. De 25 største kjedene hadde til sammen 1.875 butikker, 23 færre enn ved utgangen av 2017. Men i realiteten er dette tallet langt høyere, ettersom PMs 51 butikker ikke er inkludert, samt uavhengige klesbutikker rundt omkring i landet.

Kjedene tar fortsatt markedsandeler



I Oslo sentrum møter E24 Sjur og Sigrid Mehlum etter en vellykket handel på Carlings.

– Jeg liker å handle i butikk, spesielt etter å ha gått på noen smeller angående størrelse på nett, sier Sigrid.

Også Sjur foretrekker handel i den fysiske butikken.

– Jeg liker å få varen med en gang, og så synes jeg ikke netthandel er så lettvint som alle skal ha det til, smiler han.

De 25 største norske kleskjedene omsatte for 19,5 milliarder kroner i 2018, ifølge Virke, men til tross for at mange av de store kjedene ser omsetningen falle, viser tallene at de ikke mister overtaket på markedet. Varner-Gruppen, Voice Norge, Hennes & Mauritz, Texcon, Lindex og Kappahl sto alene for 50,5 prosent av markedet for salg av klær i Norge.

Det er en økning fra 49,8 prosent i 2017.

Varner-konsernet er landets desidert største aktør med 18,7 prosent av markedet. Nest største selskap er H&M som har 13,6 prosent av markedet.