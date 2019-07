Svakeste regnskapsår siden 2012 for Northug

Northugs selskap Petter Northug Holding AS fikk et årsresultat før skatt på 4,9 millioner kroner i fjor, en nedgang på 7,04 millioner kroner fra året før.

Det viser selskapets årsrapport som nylig er blitt tilgjengelig. Dagens Næringsliv omtalte saken først.

For å finne et år med svakere resultat før skatt må man tilbake til 2012, samme år som den tidligere skiløperen endte på tredjeplass i Tour de Ski.

Også bunnlinjen ble betraktelig svakere i fjor. Resultatet etter skatt havnet på 3,9 millioner kroner, ned fra 9,29 millioner kroner i året før.

Noe av bakgrunnen for det voldsomme resultatfallet finner man i at salgsinntektene i 2018 havnet på like i overkant av 7 millioner kroner. Det var en ned nedgang på over 50 prosent sammenlignet med året før.

Etter et utbytte på 3,5 millioner kroner i 2017 var Northug betraktelig mer beskjeden i fjor. I løpet av 2018 hentet den tidligere langrennskongen ut 2 millioner kroner i utbytte.

La opp i desember

Etter at Northug ikke klarte å kvalifisere seg til OL i 2018 var spenningen stor til om han noen gang ville komme tilbake i toppen av langrennsverdenen.

12. desember i fjor var det en gråtkvalt Petter Northug som bekreftet at han la skiene på hyllen.

– Jeg hadde en liten drøm da jeg var liten guttunge, om å bli en god skiløper. Jeg er stolt over det jeg har fått til. Sånn sett, når langrenn har vært livet mitt i så mange år, er det tøft å gi seg. Samtidig føltes det også godt, sa en gråtkvalt Northug, ifølge VG.

Northug slo gjennom i 2006 og vant i løpet av karrieren tretten VM-gull, hvorav syv av dem er individuelle, og han har vunnet alle VM-distanser. I tillegg har han to OL-gull og 38 enkeltseire i verdenscupen, og han vant verdenscupen sammenlagt i 2009/2010og i 2012/2013.