Tap på 146 millioner for Voss-vann

I fjor uttalte Rune Fløgstad i Voss of Norway, som produserer luksusvannet, at selskapet var inne i en lønnsom fase. Men resultatet før skatt viser at selskapet i fjor tapte 146 millioner kroner etter dagens kronekurs. Det skriver Finansavisen.

Ingen Kina-vekst?

Selskapet rapporterer regnskapstall i amerikanske dollar. Tallene viser også at 20 prosent av Voss omsetninger forsvant i fjor. I tillegg har årsresultatet falt med nesten 100 millioner kroner.

Stortapet kommer ett år etter at det kinesiske selskapet Reignwood Europe Holdings kjøpte 59 prosent av aksjene for nesten 1 milliard kroner.

Fløgstad sa den gang at Voss håpet at eierskiftet ville medføre en raskere ekspasjon i det kinesiske markedet, noe som ser ut til å ha uteblitt.

Vil ikke kommenetere



Voss of Norway markedsfører seg som artesisk vann, og flaskene selges i nesten 50 land.

Fløgstad ønsket ikke å kommentere saken overfor Finansavisen og henviste til VOSS NYC.

Det lyktes ikke avisa å komme i kontakt med dem.