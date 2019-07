Tapte nesten 50 millioner i fjor

Investeringsselskapet Mime Invest, eid av den tidligere fotballspilleren og -treneren Martin Andresen (42), gikk på et tap på 48,5 millioner kroner etter skatt i fjor.

Det er betraktelig ned fra året før, da selskapet tjente 93 millioner etter skatt, dette ifølge tall fra Brønnøysundregisyteret.

Gjennom investeringsselskapet Mime Invest eier tidligere landslagskaptein Andresen 72,5 prosent av investeringsselskapet Birkelunden Invest, hvor søsteren Marit Andresen Eriksen har de resterende eiendelene.

Birkelunden Invest eier igjen 72 prosent av Skeidar-konsernet SkeidarLiving Group, som er hovedinntektskilden til Andresen.

Martin Andresen (42) Tidligere profesjonell fotballspiller og kaptein på Norges landslag, som i dag er næringslivsleder og storeier i SkeidarLiving-konsernet. Andresen fikk 41 landskamper fra 2001 til 2009, og var også profesjonell i engelsk Premier Leauge med Wimbledon og Blackburn. I Norge vant han seriegull med Brann og spilte også for blant andre Stabæk, Molde, Viking og Vålerenga. Han har også vært trener for sistnevnte klubb. Andresen-familien åpnet den første Skeidar-butikken, på Ski, i 1964. Kjeden vokste seg stor, og ble fusjonert med Living i 2011. Martin Andresen utgjør sammen med familien den største eiergrupperingen via familieselskapet Birkelunden Investeringsselskap.

Den resterende eierandelen av SkeidarLiving Group består av Nye Ide Holding med Øyvind Tidemandsen og Tvedt-familien som hovedaksjonærer.

Gjennom Birkelunden Invest driver Andresen også diverse eiendomsvirksomhet, samt retur- og logistikkvirksomhet gjennom Smart Retur-konsernet.

Utfordringer med logistikk og sommervær

Møbel- og interiørkjeden Skeidar har hadde større tap siden fusjonen med Living i 2012. Etter at Andresen kom inn i ledelsen har det derimot blitt gjort betydelige omstillinger, og konsernet har vært lønnsomt siden 2014.

I fjor står det derimot i årsberetningen til Mime Invest at Skeidar har hatt vesentlige problemer med blant annet omstilling, logistikk og bytting av lager.

«Sentrale årsaker til svekket lønnsomhet i SLG-konsernet (SkeidarLiving Group, journ.anm.) i 2018 er i stor grad vært knyttet til sortimentsendringer, flytting av sentrallager og drift av to lagerlokasjoner i kombinasjon med logistikkutfordringer og leveranseforsinkelser som følge av dette», heter det i årsberetningen til konsernregnskapet.

Videre skyldes det blant annet på det varme været i fjor sommer som årsak til det svake resultatet.

«Avslutningsvis var sommermånedene i 2018 unormalt varme og dette medførte veldig lav aktivitet for all handel i Norge, og Skeidar hadde en betydelig salgsnedgang i denne perioden i forhold til året før», heter det videre.

Selskapsinformasjon Selskap: MIME INVEST AS Organisasjonsnummer: 989 160 109

Presseansvarlig Hanna Børresen Søberg for Martin Andresen i SkeidarLiving skriver i en mail til E24 at henvendelsene om Andresens Mime Invest-regnskap ikke vil bli besvart.

– Mime Invest er et privat holdingsselskap uten særlig egen aktivitet. Vi pleier aldri å kommentere regnskapene for dette selskapet. Derimot vil vi svare på spørsmål angående regnskapene for SkeidarLiving Group som jeg tror blir sendt inn til Brønnøysund i løpet av denne uken, skriver hun.

Søberg, som er på ferie, ønsker ikke å besvare E24s spørsmål om Skeidar før regnskapet for SkeidarLiving Group er tilgjengelig.

LANDSLAGSKAPTEIN: Martin Andresen, med flagget på brystet og bind rundt overarmen, i kamp mot Italia i september 2004.

Økte omsetningen

Selv om resultatet endte på minus 48,5 millioner kroner, økte omsetningen fra året før. I 2018 omsatte Mime-konsernet for 2,22 milliarder kroner, mot 1,99 milliarder i 2017.

Før skatt endte resultatet på minus 67,6 millioner kroner i fjor, mot et resultat før skatt på 109 millioner året før.

Forklaringen til det sterke resultatet i 2017 forklares imidlertid i hovedsak med salg av aksjer på 95 millioner kroner, ifølge årsberetningen.

Etter fjoråret, sto Andresen med en bokført egenkapital på 429 millioner kroner ved inngangen til 2019, mot 472,6 millioner ved inngangen til 2018 i konsernet. De totale eiendelen summerte seg til 1,4 milliarder kroner for Mime-konsernet ved inngangen til 2019.

Fra og med å i år derimot, venter Andresen at det kommer til å bedre seg for konsernet:

«Styret legger til grunn at konsernet vil ha en positiv kontantstrøm fra drift i 2019», heter det.

Blant omstillingene som er gjort i det siste i Skeidar er lanseringen av nettbutikk, som er først kommet i år.