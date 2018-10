Esport går «mainstream» – en stor fremvekst av esportturneringer, hvor profesjonelle gamere spiller mot hverandre på direkten, har gitt opphav til en ny gigantindustri.

79 prosent av publikummerne er yngre enn 35 år, og esportkanalene på YouTube og Twitch får flere seere enn HBO, Netflix og verdens største sportskringkaster, ESPN – til sammen.

I fjor ble det sett 355 milliarder minutter med esport på Twitch alene, noe som utgjør 675.000 år.

Det gir en seer-vekst på 22 prosent over ét år, og verdens nest største investeringsbank, Goldman Sachs, tror på videre vekst.

Over de neste fem årene mener banken at segmentet vil vokse med 14 prosent i snitt årlig.

Da vil esport ha et publikum på 276 millioner mennesker hver eneste måned, som er like mye som NFL - ligaen for «amerikansk fotball», som ifølge omsettningstall er verdens største sportsliga.

– Ingenting kan stoppe esport nå, skriver Goldman Sachs i sin rapport.

Søkkrike gamere

Samtidig som en hel sportsindustri vokser frem, begynner det å bli lukrativt for enkelte å spille videospill på fulltid.

Gevinsten som skulle deles ut til vinnerne av en «Fortnite»-turnering – årets mest spilte spill – var for eksempel på 840 millioner norske kroner.



KAN ESPORT BLI LIKE STORT? NFL, den profesjonelle ligaen for det amerikanerne kaller fotball, regnes som verdens største liga målt etter klubbenes omsetning. Her ser vi Minnesota Vikings-spilleren Latavius Murray (foran i lilla drakt) bli tacklet av New Orleans Saints' Demario Davis.

Og Ninja, en profesjonell spiller som kringkaster seg selv spille videospill på nettsiden Twitch, tjener over 8 millioner kroner i måneden.

Det har ført til at de amerikanske sportskjempene NBA og NFL, som står bak USAs basketballiga og amerikanske fotballiga, kaster seg inn i kampen om esportpengene.

Førstnevnte gikk nylig inn i et samarbeid med strømmetjenesten Twitch, hvor de vil kringkaste sin nye liga NBA eSport.

Samtidig har NFL annonsert et partnerskap med den amerikanske spillprodusenten EA om å lage en turnering for spillet Madden NFL, som skal kringkastes på flere Disney-kanaler.

Basketlegende kjøper seg opp i esport

Michael Jordan, mest kjent som et av tidenes beste basketballspillere, er bare en av flere investorer som jakter avkastning i esportsegmentet.

Basketlegenden kjøper seg opp i et selskap som investerer i esport, ifølge Bloomberg.

Milliardæren har blitt søkkrik etter at han i 1984 signerte en lukrativ skoavtale med Nike. Pengemaskinen holder fortsatt koken, og i 2018 tjente basketstjernen over 800 millioner kroner på avtalen alene, ifølge Forbes.

Inntektene har funnet veien til holdingselskapet Axiomatic Gaming, som investerer i oppstartsbedrifter innen esportindustrien.

Sammen med en rekke andre investorer, skyter Jordan 218 millioner kroner inn i Axiomatic.

MESTERE: Deltagere på det koreanske esportlaget SK Telecom løfter pokalen som beviser at de er vinnerne av turneringen China's Royal Club, under League of Legends-VM i Los Angeles.

Nå er han medeier i blant annet Team Liquid, som nylig ble verdsatt til 1,7 milliarder kroner.

Det gjør selskapet, som opererer likt en ordinær sportsklubb, til verdens tredje mest verdifulle esportselskap.

Analysehuset NewZoo estimerer at esportindustrien vil generere en omsetning på 7,6 milliarder kroner i 2018.

Goldman Sachs utdyper, og skriver at 60 prosent av salgsinntektene kommer fra sponsoravtaler og reklameinntekter.

– Men vi tror at medierettigheter blir den største kilden til inntekter i 2022, forklarer investeringsbanken.

De mener inntekter fra medierettigheter vil øke fra 14 prosent av den totale omsetningen i 2017, til hele 40 prosent i 2022.

Da vil reklame- og sponsoravtaler stå for like under halvparten av salgsinntektene.