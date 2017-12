Slack begynte som et uhell – verdsettes til 41,5 mrd.: – Vi har bare så vidt begynt

HELSINKI (E24) Slack-prosjektet startet ved et uhell, men er i dag verdt fem milliarder dollar (tilsvarende rundt 41,5 milliarder kroner).

De unge utviklerne skulle lage et spill, og designet et kommunikasjonsverktøy for å chatte internt fremfor å sende hverandre epost. Spillet feilet, men det interne kommunikasjonsverktøyet er nå brukt av millioner av mennesker verden over.

– Vi hadde ingen visjon da vi startet, og måtte overtale noen få venner til å prøve produktet vårt, sier Cal Henderson til E24 under Slush-konferansen i Helsinki.

Slack, som ble grunnlagt i 2013, ble først kun brukt av teknologimiljøet i San Francisco. Den andre gruppen som begynte å bruke plattformen var aviser og mediefolk.

– Det er klart at det var praktisk at hundrevis av medieselskaper begynte å bruke Slack, det gjorde jo at de fleste journalister kjente til oss lenge før vi begynte å markedsføre selskapet, sier han.

Hacket seg til jobb

Historien om hvordan Henderson kom i kontakt med Slacks direktør og medgrunnlegger Steven Butterfield er noe utenom det vanlige.

Henderson, som på den tiden jobbet i London, hacket seg inn på epostkontoen til et spillselskap Butterfield drev, fikk adgang til data om selskapet og presset dem til å ansette ham, noe som fungerte.

– Jeg anbefaler ingen å bryte loven for å komme i kontakt med interessante gründere, ler Henderson og fortsetter.

– Men husk at da jeg hacket min fremtidige medgrunnlegger var internett et helt annet sted, det var før Facebook, YouTube og Twitter, sier han.

Saken fortsetter under bildet...

TEKNOLOGIPRAT: Cal Henderson snakket til en full sal av teknologidirektører under Slush i Helsinki.

Vanskeligere i Norge

Teknologidirektøren har blitt kjent som en ekspert på skalering, ettersom Slack vokste lynraskt de første årene og nå har mer enn seks millioner daglige brukere.

Briten Henderson ssier det er langt ifra nødvendig å dra til Silicon Valley for å lykkes, men at det hjelper.

– Når vi først begynte å vokse fort var det mest av alt organisk, ved at folk anbefalte produktet videre til venner. Dette er noe vanskeligere når man bor i et lite land hvor hovedspråket ikke er engelsk.

Selv om tilgangen på kapital og folk med erfaring er høyere, understreker Slack-gründeren at feilraten er skyhøy også på vestkysten av USA.

– Det er vanskeligere å lykkes med et teknologiselskap i Norge enn det er i Silicon Valley, men det er viktig å få frem at også de fleste oppstartsselskapene i Silicon Valley feiler.

I fjor omsatte selskapet for 200 millioner dollar, ifølge Recode.

Dette er Slush Konferansen holdes årlig i Helsinki og fokuserer på oppstartsbedrifter og ny teknologi, og samler i 2017 17.500 mennesker den 30. november og 1. desember.



Slush ble første gang arrangert i 2008, og har blitt holdt hvert år siden den gang.



Gründere og investorer fra hele verden deltar, og har i 2017 representanter for 130 land.



Flere mener suksessen konferansen har hatt knyttes til evnen til å lokke prominente pengesterke amerikanske og asiatiske investorer til Helsinki.



Med tiden har Slush utvidet, og holder nå mindre konferanser også i Tokyo, Singapore og Shanghai.



Banken full av penger

Det har lenge blitt spekulert i når Slack skal børsnoteres. Det nærmeste man har kommet et svar fra selskapet er «etter 2018». Nå sier Henderson at de hverken planlegger eller trenger å notering.

– Den enkle tilgangen på kapital i USA har gjort at vi ikke har hatt behov for å gå på børs, sier han og mimrer tilbake til andre tider i Silicon Valley.

– Hadde dette vært ti år siden hadde vi vært på børs allerede.

Ifølge Quarts har selskapet ikke rørt pengene de har hentet over de tre siste investeringsrundene som til sammen utgjør rundt 610 millioner dollar.

Til sammen har Slack tatt imot 841 millioner dollar i risikokapital.

– Man må drive selskapet på en helt annen måte om man går på børs, og siden det ikke er noe press for å noteres, konsentrerer vi oss heller om å vokse og bli større.

Henderson sier de analyserer teknologiselskapene som har gått på børs de siste fem årene. Han er glad for at de ikke er et forbrukerselskap som er avhengig av reklame, slik som for eksempel Snap, som ble børsnotert i februar.

– Mange vil nok si at vi har en kjedelig forretningsmodell. Vi lager et produkt og vi selger det til selskaper, spøker teknologidirektøren.