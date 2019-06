Tidligst klart i 2040: KLM finansierer utvikling av V-formet fly

Det nederlandske flyselskapet kunngjorde forrige mandag at de vil finansiere utviklingen av flyet med det futuristiske designet.

Avgjørelsen kommer som en respons på behovet for å kutte i klimagassutslipp i flybransjen.

– I de seneste årene har KLM utviklet seg til å bli en bærekraftspionér i flybransjen, sier øverste sjef i KLM, Pieter Elbers, ifølge en pressemelding.

Flyet vil kunne tas i bruk kommersielt mellom 2040 og 2050, ifølge CNN.

Like mange passasjerer som Airbus

Idéen til flyet kom fra den tyske studenten Justus Benad og er videreutviklet av forskere ved det teknologiske universitetet i Delft (TU Delft) i Nederland. De har nå inngått et samarbeid med KLM som skal sikre finansieringen.

Det V-formede designet innebærer at passasjerkabinen, drivstofftankene og lasten integreres i vingene. Designet vil gjøre flyet lettere og mer aerodynamisk.

På den måten skal flyet angivelig bruke 20 prosent mindre drivstoff enn Airbus A350-900, dagens mest avanserte flytype.

Samtidig skal flyet være i stand til å frakte omtrent like mange passasjerer (314) som nevnte Airbus og like mye last. Med samme vingespenn skal flyet kunne bruke samme gater, rullebaner og hangarer.

MODERNE: Designet der passasjerer, drivstoffstanker og last integreres i vingene, skal gjøre flyet lettere og mer aerodynamisk.

Flytrafikk: 2,5 prosent av CO2-utslipp

Leder for prosjektet ved TU Delft, Roelof Vos, mener slike innovasjoner er et viktig skritt i retning av mer effektive fly.

– Luftfart står for 2,5 prosent av globale CO 2 -utslipp og bransjen er fortsatt i vekst. Vi må se på mer bærekraftige flytyper, sier Vos til CNN.

– Vi kan ikke enkelt elektrifisere hele flyflåten siden elektriske fly blir for tunge. Du kan ikke fly passasjerer på tvers av Atlanteren i elektriske fly – ikke nå, og ikke om 30 år.

Vos tror at dagens tube-formede fly har nådd et makspotensiale for hvor effektive de kan bli.

– Det nye designet som vi foreslår realiserer synergier mellom skroget og vingene. Skroget bidrar aktivt til å løfte flyet og skaper mindre aerodynamisk motstand.

Forskeren mener det V-formede flyet kan hjelpe den nederlandske flybransjen med å nå målet om å redusere egne CO 2 -utslipp med 35 prosent innen utgangen av 2030.

Prototype klar i oktober

Forskerne bak prosjektet håper å fly en nedskalert modell av flyet i september. En prototype av kabindesignet vil presenteres for offentligheten på Schiphol-flyplass i oktober, som en del av KLM sitt 100 års-jubileum.

Flyets design vil kreve store mengder testing i årene fremover.

– Vi må gjøre mye mer testing – både i høy og lav fart – for å demonstrere at flyet er så effektivt som vi tror, uttale prosjektleder Vos til CNN.