Snusgigant ser «ubetydelig» effekt av nøytrale bokser

1. juli var overgangsperioden over. Heretter skal alle snusbokser som blir solgt i Norge ha nøytrale bokser, i fargen Pantone 448C, kåret til verdens styggeste farge. Kravet som kommer fra Helsedirektoratet, skal gjøre det mindre attraktivt å snuse.

De største produsentene har hatt bokser i de nye fargene ute i flere måneder. Swedish Match, som hadde en markedsandel på 51,6 i Norge i andre kvartal, merker imidlertid ingen særlig effekt av endringen.

– Match anslår at effekten på volum og salg relatert til overgangen til standardiserte pakker har hittil vært ubetydelige, skriver administrerende direktør Lars Dahlgren i selskapets kvartalsrapport, som ble sluppet tidligere denne måneden.

Ifølge seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Bjørn Andreas Bang, er målet med standardisert innpakning å hindre barn og unge å begynne med tobakk.

– Det langsiktige målet er et tobakksfritt samfunn. Innføring av nøytrale pakninger er et skritt på veien, skriver Bang i en e-post til E24.

Helsedirektoratet mener det er for tidlig å se noen nedgang i salget av snus.



Overgangsperioden til de nye pakkene ble iverksatt for ett år siden og gikk ut for tre uker siden.



– Tiltaket handler i hovedsak om å få færre til å begynne med snus, men ikke nødvendigvis å slutte, skriver Bang i en e-post til E24.

Også Jan Robert Kvam, rådgiver i Tobakksindustriens Felleskontor, mener det er tidlig å si noe om effekten.

– Jeg tror ikke det har hatt noen effekt på salget, men det er for tidlig å si noe om.

Snussalget økte 8 prosent i juni sammenlignet med samme måned i 2017. Det var før overgangsperioden var over.

Even Alexander Foslie i Imperial Tobacco Norway, som importerer blant annet Skruf, sa til Radio Vinyl at han ikke tror at myndighetenes tiltak med stygge bokser har noe å si for snussalget. Foslie sier at nesten alle snus i juni ble solgt i de nye boksene.