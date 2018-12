Saken oppdateres.

Top-Toy, som driver Toys ’R’ Us erklærer seg selv konkurs, skriver selskapet i en melding.

Nyheten kommer bare en måned etter det ble kjent at selskapet måtte restruktureres.

– Vi var kommet langt og hadde fått godkjent vår restruktureringsplan og har arbeidet døgnet rundt for å legge rammene for restruktureringen av Top-Top, men i dag må vi erkjenne at vi på grunn av sviktende julesalg ikke lenger er i stand til å fortsette restruktureringen, sier administrerende direktør Per Sigvardsson i en uttalelse.

Top-Toy har 53 butikker i Norge og totalt 226 butikker i Norden. Selskapet har 331 ansatte i Norge.

Bostyrer Søren Aamann Jensen fra advokatfirmaet Kromann Reumert opplyser at de nå går i dialog med kreditorene om hvordan boet skal håndteres. Noen av selskapets butikker vil holde åpent ut desember slik at kundene skal få byttet varer til andre varer, forklarer han videre.

Tapte på 2 milliarder danske kroner

Selskapet skriver at de havnet i denne situasjonen som følge av økt digitalisering, flere konkurrenter og nye lekevaner blant barn.

I det siste regnskapsåret har selskapet levert et tap på driften på til sammen 149 millioner danske kroner, og måtte skrive ned goodwill som en konsekvens av restruktureringen. Det gjorde at selskapet til slutt måtte ta et tap på 2,031 milliarder danske kroner.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan det norske resultatet endte i fjor. Daglig leder i Top-Toy Norge Atle Bakke har tidligere sagt at utviklingen i Norge har vært tilsvarende konsernets utvikling.

I fjor omsatte den norske delen av konsernet for 852 millioner, med resultat etter skatt på 22,3 millioner kroner.

Hadde 2,4 milliarder i gjeld

Så sent som fredag for en uke siden sa kreditorene ja til restruktureringsplanen i et møte i danske Sø- og Handelsretten. Top-Toy fikk på bakgrunn av den et halvt år til å redde selskapet.

Det ble samtidig kjent at selskapet hadde en gjeld på 1,8 milliarder danske kroner, tilsvarende 2,4 milliarder norske kroner.

Det har ikke lykkes E24 å komme i kontakt med Top-Toy fredag ettermiddag.