Viking Cruises gir én million kroner til Redningsselskapet

Redningsselskapet får én million kroner av Viking Cruises og Torstein Hagen etter dramatikken utenfor Hustadvika.

– Vi er svært takknemlige for denne gaven fra Viking Cruises. Midlene gir oss mulighet til å satse mer på utstyr og opplæring innen konseptet masseevakuering. Vi skal trene vårt eget personell slik at vi blir enda bedre rustet til å takle denne type hendelser i fremtiden, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind i en pressemelding tirsdag.

- Takknemlig



Redningsskøytene «Erik Bye» og «Mærsk» lå i beredskap mens evakueringen av cruiseskipet foregikk.

I forbindelse med pengegaven sier cruisereder Torstein Hagen, Norges nest rikeste mann, at summen av alle de frivillige og offentlige bidragene gjorde at passasjerer, mannskap og skip kom seg til havn i relativt god befatning.

– Æren for det deles av mange, og jeg vil for alltid være takknemlig for at Redningsselskapet med RS «Erik Bye» og RS «Mærsk» var på plass ved Hustadvika, klare til å hjelpe, sier Hagen i meldingen.

Verdt 52 milliarder



Hagen, som ifølge Kapital har en formue på 52 milliarder kroner, er for tiden bosatt i Sveits.

Ifølge meldingen skal midlene fra rederiet bli brukt til å styrke ressursene ute i distriktene der slike scenarioer fort kan bli aktuelle.

100 meter fra land



Da «Viking Sky» sendte ut mayday signal lørdag for to uker siden, ble det startskuddet for en stor redningsaksjon.

Det 227 meter lange skipet var på det nærmeste ikke mer enn cirka 100 meter unna å drive på grunn i Hustadvika utenfor Molde.

Nesten 500 av de 1.373 personene som var om bord på skipet ble evakuert i det voldsomme uværet.

Hvor mye redningsaksjonen har kostet er foreløpig ikke kjent.

– Kostnader til selve bergingen tar man normalt ikke betalt for. Vi i Kystverket har ikke hatt de største kostnader i denne aksjonen, men det har vi som sagt ikke oversikt over på det nåværende tidspunkt, heller ikke om vi vil fremme krav, sa direktør i stab for kommunikasjon og samfunnskontakt i Kystverket, Solveig Moe Frøland til E24 kort tid etter cruisedramaet.