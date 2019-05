Millionlønn for samtlige bompengesjefer

Deler av pengene som norske bilister betaler når de passerer én av landets omtrent 250 bomstasjoner, går til å betale lønnen i selskapene som drifter dem.

Alle fem topplederne tjente over millionen i fjor, ifølge Dagbladet.

Best betalt er Trond Juvik. Han leder selskapet Ferde AS som drifter bomstasjonene i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Overfor E24 bekrefter han at lønnen hans lå på 1,63 millioner i fjor.

Så mye tjente de øvrige bompengesjefene:

Anne-Karin Sogn i Fjellinjen AS – 1,43 millioner

Nils Christian Helgesen i Vegfinans AS – 1,33 millioner

Marius Maske i Vegamot AS – 1,28 millioner

Erling Adelstein Bortne i Bompengeselskap Nord – 1,09 millioner

Stort ansvar

Juvik påpeker at inntekten hans er helt på linje med lønnsnivået i næringslivet for øvrig. – Vi var et privat selskap som ble kjøpt av det offentlige. Vi omsetter for milliarder og har med det et veldig stort ansvar, sier han. Juvik legger til at det alltid vil være forskjellige synspunkter på lønn, og påpeker at denne er bestemt av selskapets styre. I Ferde ledes dette av tidligere fylkesrådmann i Hordaland Paul Magne Nilsen. Samme budskap fremmes av Anne-Karin Sogn, administrerende direktør i Fjellinjen, som drifter bomstasjoner i Oslo og Akershus. Hun påpeker at hun er resultatansvarlig for et selskap med 50 ansatte som omsetter for omtrent 4 milliarder årlig og at det stilles store krav til effektivitetsforbedringer og omstillinger. BOMPENGESJEF: Anne-Karin Sogn i Fjellinjen AS. – Det er alltid mange synspunkter knyttet til lederlønninger, og alle bedrifter har sine spesialiteter. Det som gjør Fjellinjen spesiell er at vi jobber med bompenger. Jobben som bedriftsleder er den samme som for alle andre bedrifter, sier hun.

Relativt sjenerøst

Førsteamanuensis Iver Bragelien ved Institutt for foretaksøkonomi på NHH har forsket på lønn som styringsinstrument. I hans øre lyder 1,6 millioner relativt sjenerøst forteller han, samtidig som han påpeker manglende kjennskap til markedet og at hvor passende lønnsnivået er naturligvis avhenger av arbeidsoppgavene. – Disse lederne har ansvaret for innkreving av milliarder av kroner, men spørsmålet er hvor krevende arbeidet er på en daglig basis, sier han. Bragelien påpeker at summene de har ansvar for gjør at det åpenbart vil være kostbart for det offentlige hvis selskapene gjør en dårlig jobb, noe som gjør det å få gode folk inn i disse stillingene til en prioritet. – Så da er spørsmålet hva markedslønnen er. Jeg synes ikke det høres helt urimelig ut med en lønn på mellom én og halvannen million.

Bompengeparti er Bergens største

Juviks virksomhet opplever sterk motstand om dagen, men misnøyen er riktignok rettet mot politikere og myndigheter.

I Bergen har det gått så langt som at Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er byens største parti. Hver fjerde bergenser ville stemt på det hvis det var valg i dag, viser en fersk meningsmåling.

Med sine 25,4 prosent er FNB nå alene større enn de tre sittende byrådspartiene til sammen, viser meningsmålingen Respons Analyse har laget for VG.

– Vi er gått fra å være en aksjon til en folkebevegelse. I tillegg til bompengene, er dette en uttalt misnøye med de etablerte politikerne og fremtredende politikere både lokalt og nasjonalt, sier bompengelistens toppkandidat Trym Aafløy.