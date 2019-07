Tufte-klesmerke i kraftig vekst – solgte for 40 prosent mer i 2018

Klesmerket til OL-vinner Olaf Tufte, Tufte Wear, er tilbake på vinnersporet etter noen år med lavere vekst.

I 2018 satte selskapet ny salgsrekord med 56,9 millioner kroner. Det er en økning på over 40 prosent fra året før.

– Vi har fin vekst og en solid start på 2019, sier Per Øyvind Jacobsen, daglig leder i Tufte Wear, til E24.

Bunnlinjen svekket seg derimot fra cirka fem millioner til 3,9 millioner kroner.

– Kortversjonen er at dette er typisk for et selskap som prøver å vokse, sier Jacobsen.

Selskapsinformasjon

Selskap: TUFTE WEAR AS Organisasjonsnummer: 998 190 819

Tuftet på verdiene til Tufte

Ved siden av å være daglig leder i virksomheten, har han en eierandel på 51 prosent.

Tufte eier de resterende 49 prosentene av klesmerket som han var initiativtaker til, og som han har lånt ut navnet sitt til.

Ifølge medgründer og medeier Jacobsen er verdigrunnlaget til klesmerket hentet direkte fra Tufte selv.

– Olaf er bonde og som bonde har man et mantra om å overlevere gården til sin etterkommer i bedre stand. Det er den filosofien vi har hatt siden starten. Vil skal ta vare på jorden og ta vare på dem som produserer klærne, sier Jacobsen.

KLESGRÜNDER: Daglig leder Per Øyvind Jacobsen, ikledd Tufte-tøy, gleder seg over veksten i 2018 og ser store muligheter for å ekspandere klesmerket til Asia.

Tar tak i forurensende klesindustri

Jacobsen forteller at klesindustrien er den bransjen i verden som forurenser nest mest, kun slått av oljeindustrien. Det vil ikke Tufte Wear være bekjent av.

– Vi ønsker å være bærekraftige og gjøre ting miljøvennlig. For oss handler det om å følge opp egne leverandører og se hvordan man kan gjøre det best mulig. Hvis du ikke har trygghet bakover i verdikjedene så vet du ikke hva som skjer.

Hos Tufte Wear bruker de kun bambus, økologisk bomull og merinoull i produksjonen.

Miljøtenkningen skal kombineres med kvalitet og akseptable priser, forteller Jacobsen.

– Vi ønsker ikke å produsere økologiske klær som er svinedyre.

Går for multifunksjonelle klær

Som en del av bærekraftsfokuset vil Tufte Wear selge klær som er allsidige og slitesterke. Jacobsen mener at vi i verden i dag kjøper for mye klær.

– En av de viktigste endringene som kreves i klesindustrien, er at vi må kjøpe bedre kvalitet, som varer lenger og kan brukes til mer. På den måten kan man kjøpe mindre klær totalt sett.

Hos Tufte Wear bruker de bambus lyocell som er dobbelt så slitesterkt som den tradisjonelle bambusviskosen.

BRYTES NED: Tufte Wear produserer blant annet en Eco Blend T-skjorte som er 100 prosent nedbrytbar. Her er resultatet etter at den har ligget 2 måneder i komposten.

– Hvis du kan ha et plagg som varer i fem år i stedet for 2,5 år, har du mindre behov for å kjøpe klær. Det er det som er bærekraft – å lage ting som varer, sier Jacobsen.

Han opplever at aktører i klesbransjen kan ha vikarierende motiver for å satse på bærekraft.

– Det er positivt at alle hiver seg på selv om noen mener det mer enn andre, sier Jacobsen som understreker at dette ikke er en bølge de har kastet seg på i etterkant.

Han viser til at de fjernet plast fra sine emballasjer lenge før oppmerksomheten om plast og plastforsøpling tok av i Norge og internasjonalt.

– Vi har hele tiden gjort ting fordi vi selv mener det er riktig.

Prosjekt med Innovasjon Norge i Kina

Ved juletider i fjor passerte selskapet én million solgte «Tufte-boksere» i Norge.

Jacobsen forteller at de samtidig opplever det norske retail-markedet som relativt tøft.

– Du kan nesten ikke åpne en avis uten å lese om utfordringer i norsk retail.

Selskapet retter nå blikket mot utlandet der 15 prosent av salget i dag foregår i om lag 20 land. Ifølge Jacobsen at de har som mål å øke denne andelen og det er i Asia og spesielt Kina de ser det største potensialet.

– Det er økte interesse i befolkningen i Kina rundt det å være aktiv. Vi ser at historien vi bygger opp rundt våre produkter om Olaf som en OL-vinner og norsk bonde appellerer.

Tufte Wear er en del av et prosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge rundt etablering av norske klesmerker i Kina.

De store mulighetene i Østen gjør selskapet motivert for å ta ytterligere steg. Tufte er nå i sluttforhandlinger om å åpne en signaturbutikk i et eksklusivt kjøpesenter i millionbyen Shenzen, Kinas IT-hovedstad, som ligger rett ved Hongkong

– Vi vurderer nå om vi skal satse enda hardere internasjonalt og få med noen investorer på laget, sier Jacobsen.