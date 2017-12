Mandag kan 800.000 nordmenn stå uten TV 2

Den nåværende avtalen mellom RiksTV og TV 2 løper ut når nyttårsrakettene går i været ved årsskiftet, og partene har fortsatt ikke blitt enige om en ny distribusjonsavtale, skriver Kampanje.

Nettstedet skriver at avstanden mellom de to forhandlingspartene fortsatt er stor, og at temperaturen øker.

Dersom ikke en ny distribusjonsavtale er på plass innen 1. januar, betyr det at 272.000 RiksTV-kunder mister alle TV 2-kanalene – regner man tre tv-seere per husstand ender det totale antallet på over 800.000.

– Det er fortsatt dialog mellom oss og RiksTV. Vi har fortsatt kontakt og håper på en løsning, sier kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand, til Kampanje.

– Vi er fortsatt i dialog, men ønsker ikke å kommentere innholdet i forhandlingene, sier hun.

Også hos Riks TV er man positive til å få til en løsning.

– Vi er fortsatt sterk i troen på at dette skal ordne seg, men vi må innrømme at det nærmer seg fristens utløp som er midnatt på nyttårsaften, sier kommunikasjonsrådgiver Tone Mesna i RiksTV til Kampanje.

Hun ønsker ikke si noe om sannsynligheten for at TV 2s kanaler forsvinner mandag.

Kan gå glipp av Farmen kjendis

Dersom man ikke kommer til enighet, kan dermed 800.000 seerne bli nødt til å finne andre plattformer for å se sesongstarten av den svært populære realityserien Farmen kjendis mandag kveld.

Den første sesongen av serien som ble sendt i 2016 endte opp som tidenes største seersuksess på TV 2, med i snitt 948.000 seere, ifølge TV 2.

Ifølge Kampanje er stridens kjerne sentrert rundt at RiksTV har økt prisen på «Rikspakken» med 50 kroner. TV 2-sjef Olav Sandnes har tidligere sagt at dette er penger han mener TV 2 bør få en del av.