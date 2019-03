Tysk avsløring: Milliardærfamilie gir bort 96 millioner etter nazikobling

Den tyske tabloidavisen Bild avslører at Reimann-familiens bånd til Nazi-Tyskland er tettere enn tidligere antatt. Familien som er god for flere hundre milliarder kroner bekrefter nå opplysningene, og donerer 10 millioner euro til veldedige formål, melder Deutsche Welle.

10 millioner euro tilsvarer 96 millioner kroner.

I 2014 hyret Reimann-familien, hvis selskap JAB Holdings har kontrollerende eiendeler i selskapene Krispy Kreme Donuts, Panera Bread, Pret a Manger og Einsten Bros. Bagels, en historiker ved universitetet i München til å granske familiens historie.

Funnene sjokkerte familien, etter at det for tre år siden ble funnet papirer som viste at tilknytningen til Hitlers regime var mye tettere enn tidligere antatt.

Donerte til SS allerede i 1931

Det er Albert Reimann Sr. og Albert Reimann Jr. som har hatt tettest bånd til nazistene. De donerte til Hitlers paramilitære gruppering SS allerede i 1931.

Reimann-familiens talsperson, Peter Harf.

Som retur for investeringen fikk familien benytte krigsfanger fra Frankrike og sivile russere som var tatt til fange som slavearbeidere både i fabrikker og i sine hjem.

Ved et tilfelle er det dokumentert at Albert Reimann Jr. klaget til den lokale ordføreren i Ludwigshafen om at de franske krigsfangene ikke jobbet hardt nok. Familien drev en kjemikaliefabrikk i området.

Historieforskningen har avdekket at de to var sterke støttespillere for Hitler, og at de var antisemitter.

Mandag bekreftet Peter Harf, som i dag er direktør for JAB Holdings historien som kom frem i Bild.

– Alt stemmer. Reimann Senior og Reimann Junior var skyldige. Begge har gått bort, men faktisk hørte begge to hjemme i fengsel, sier Harf.

– Slavearbeid er en sentral rolle i historien

Det er historikeren Paul Terker ved universitetet i München som har dypdykket i familiens historie. Han bekrefter overfor Washington Post at han har hatt oppdraget, og sett spesielt på perioden rundt andre verdenskrig.

– Det er en bredere historien, som også inkluderer det industrielle bildet. Men temaet om slavearbeid spiller en sentral rolle. Mandatet fra familien har gitt meg absolutt uavhengighet, og ubegrenset tilgang til familiens arkiver, sier han ifølge Washington Post.

Det er ifølge familien meningen at hele historien skal offentliggjøres når Erker er ferdig med sitt arbeid.

Begge er døde

De to bladene av Reimann-familien døde henholdsvis i 1964 og i 1984.

Selskapet JAB Holdings ble startet så tidlig som på 1820-tallet av Johann A. Benckiser, og fungerer nå som holdingselskapet til Reimann-familien.

Reimann-familiens totale formue er anslått til å være rundt 33 milliarder euro, tilsvarende 318 milliarder kroner, noe som gjør dem til den nest rikeste familien i Tyskland.

Ifølge Harf skal familien nå donere 10 millioner euro til «passende» veldedig organisasjon om kort tid.

– Vi ønsker å gjøre mer, og donere 10 millioner euro, sier Harf, ifølge Washington Post.