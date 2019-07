Urmaker Bjerke med rekordår – tikket inn 274 millioner

Fra de to butikkene i Oslo og den ene i Bergen selger Urmaker Bjerke eksklusive klokkemerker som Rolex, Patek Philippe, Breitling og Omega.

I fjor nådde Urmaker Bjerke en rekordomsetning på over 274 millioner kroner. Før skatt fikk Bjerke et resultat på 35 millioner, og etter 8,3 millioner i skattekostnader, sto urmakeren igjen med et resultat på 26,8 millioner kroner.

– Fjoråret var et godt år, sier daglig leder Halvor Bjerke (64) i den 96 år gamle urmakerforretningen. Han eier selskapet sammen med sine voksne barn.

Med det sterke resultatet for fjoråret, tillot Bjerke å ta ut et utbytte på 25 millioner kroner.

Bjerke forteller at 2019 også har vist seg å være et godt år så langt.

– Vi har hatt en fin utvikling i 2019 også, så det blir spennende å se, sier han.

Kraftig vekst i klokkeinteressen

De siste årene har det særlig vært turister, spesielt asiatiske, og deriblant kinesiske, som har drevet opp salget av dyre klokker.

Nå merker klokkeforretningen at også nordmenn virkelig begynner å få sansen for klokker.

– Klokkeinteressen har økt i Norge, men også andre steder i verden. Vi har ligget bak i Norge i mange år, men nå har det begynt å ta seg opp, forteller Bjerke til E24.

Han forklarer at den økte interessen kan ha sitt utspring i at flere har blitt mer oppmerksomme på bruk-og-kast-samfunnet.

– Hvis man skal kjøpe noe med litt mer varig verdi, så er klokker en god investering, sier han.

Det har ikke blitt uvanlig å finne frem klokker fra bortgjemte kriker og kroker.

– Folk graver frem mye rart fra skuffen og ønsker å se om det kan repareres. Det har blitt mer moderne å bruke armbåndsur og det kan gjerne være en gammel og rar klokke, noe som kan være veldig fint.

Flatet ut vekst i turismesalg

Det var særlig i årene etter at det kalde forholdet mellom Norge og Kina, i kjølvannet av Nobels fredspris-utdelingen til Liu Xiaobo, roet seg, at salget til kinesiske turister tok seg opp.

Nå er derimot veksten i turismen mer normal.

– Turismen har også vært økende, men det har ikke vært en spesielt stor vekst i forhold til tidligere år, sier Bjerke.

– Det norske markedet er absolutt det viktigste nå, sier han.

Bjerke sier at salgsandelen til turistene ligger på omtrent en tredjedel, hvilket er ganske likt som de siste par årene for urmakerkjeden.

For få klokker til å dekke etterspørselen

Den økte etterspørselen i Norge, sammen med at produksjonen av visse modeller er svært begrenset, har ført til lange ventelister. Det gjelder selv for Urmakers Bjerkes mest trofaste kunder.

POPULÆR: Dersom du ønsker å kjøpe Rolex GMT-Master II 2019-modell må du belage deg på lange ventelister, selv om du er en meget god kunde.

– Det kommer gode modeller og det er mange som gjerne vil ha de gode modellene, sier Bjerke.

Dersom man ønsker å kjøpe en av de nyeste og mest ettertraktede Rolexene, holder det ikke å bare kjøpe en i butikken.

– Det er ikke sånn at jo flere gode kunder vi har, jo flere klokker får vi. Situasjonen er at vi kanskje har 200 veldig gode kunder hos oss, og så får vi ti klokker fra fabrikken. Du kan si det er et luksusproblem, men da har man 190 kunder som blir skuffet, så det er vanskelig også, sier Bjerke.

Det er ikke en løsning for Bjerke å skru opp prisene, ettersom de fastsettes av produsenten, basert på kostnaden av å lage klokken samt kjøpekraften i Norge.

– Det vil være meget enkelt å bare skru opp prisen, men vår klare holdning er at prisen skal være riktig, sier han.

Ingen planer om å utvide

Selv om salget er økende og etterspørselen høy, sier Bjerke at de ikke har noen planer om å åpne flere butikker for øyeblikket.

– Vi skal nok ikke utvide med flere butikker med det første. Jeg tror vi har bra lokasjoner på de vi har. Vi hadde flere butikker i Oslo og har lagt ned og heller fokusert på de vi to vi har.

Det urmakeren derimot har gjort er å pusse opp i Bergen.

– Vi har pusset opp i Bergen og utvidet litt. Vi lagde den mye bedre i fjor og det har slått svært positivt ut, sier Bjerke, som kan fortelle at butikken i Bergen har vesentlig større vekst enn de to andre i Oslo i år.

I 2018 omsatte butikkene i Oslo for 251 millioner kroner til sammen, mens omsetningen i Bergen var i underkant av 23 millioner, noe som tilsvarer 9 prosent av omsetningen på Østlandet.

Urmaker Bjerke har også gjort forbedringer med å senke leveringstiden fra 12 til 13 uker på det meste, ned til omtrent seks uker i dag. Selskapet har i tillegg startet et telefonsenter for å svare på henvendelser raskere fra kundene.

Noe bedring i salg av dameur

Klokker har lenge vært en interesse primært blant menn. Den senere tiden har imidlertid interessen for mer tekniske klokker økt også blant kvinner. – For en del år tilbake solgte man flere herreklokker og dyre klokker til damer med gull og diamanter. I dag selger man fler ur som er teknisk avanserte, og her har interessen hos damene ikke vært like stor, pluss at dameklokker har vært mindre, noe som gjør det vanskeligere å gjøre dem teknisk kompliserte, sier Bjerke. POPULÆR: Rolex Daytona, her fotografert hos Urmaker Bjerke i 2018, har lange ventelister. På bruktmarkedet handles de gjerne for rundt 200.000 kroner. – Vi ser at det er flere i butikken som er damer, selv om interesseutviklingen henger noe bak. Det er imidlertid vanskelig å måle hvor mye som selges til hvert kjønn fordi mannen gjerne kjøper til kona og omvendt. Før var det mye lettere å si fordi modellene var mer forskjellige. Nå ligger forskjellen i størrelsen på klokken, og begge kjønn kan bruke samme klokke, ifølge Bjerke. Det er ikke bare salget av klokker som har vært primært til menn. Urmakeryrket har hatt en tradisjonell skjev kjønnsbalanse.

– Nå har vi to unge jenter som er inne som urmakere. Nå er vi åtte urmakere og to av dem er kvinner, sier Bjerke.

– Det har vært litt «manneting» å like tekniske ting, så vi synes at det er gøy at vi har fått kvinner inn, sier han.

Trenger flere urmakere

Bjerke forklarer at det generelt er et sårt behov for urmakere i markedet. – Det er mange tusen for få urmakere i verden, sier han. Blant annet for å bøte på dette problemet, og fremme klokkeinteressen, skal Urmaker Bjerke på nytt arrangere klokkemessen Oslo Watch Fair, som sist ble arrangert i 2017. – I 2017 hadde vi over 1.000 gjester. Nå er arealet større og vi satser på at flere tusen vil komme i oktober. På messen sist hadde vi to eller tre urmakere inne og litt benker hvor folk kan se og snakke med dem. Jeg håper at det kan bidra til å vekke interessen. Sist var arrangementet på Astrup Fearnley-museet i Oslo, men nå skal det holdes i lokalene til Skur 13. – I år vil også årets nyheter fra Rolex være til stede – det er nytt, sier Bjerke.