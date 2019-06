San Francisco forbyr salg av e-sigaretter

Vedtaket, som ble fattet av bystyret tirsdag kveld lokal tid, må godkjennes av borgermester London Breed. Hun har tidligere deltatt i kampanjen for å få plass et slikt forbud.

Forbudet går ut på at ingen personer skal kunne selge e-sigaretter i San Francisco med mindre de er godkjent av det amerikanske mattilsynet, Food and Drug Administration (FDA). I en uttalelse fra San Franciscos byadvokat, Dennis Herrera, går det fram at e-sigaretter ikke er lov på markedet uten en FDA-godkjenning.

– Så langt har FDA motsatt seg å følge loven og andelen unge som damper sprer seg. Hvis regjeringen ikke vil gjøre noe for å beskytte ungene våre, så vil San Francisco det, sier Herrera.

I begynnelsen av juni vedtok bystyret i California-byen Beverly Hills å forby salg av sigaretter, sigarer, e-sigaretter og andre tobakksprodukter, men dette forbudet skal ikke tre i kraft før 2021.