Bagger fulle av kontanter, væpnede vakter og banker som ikke vil ha penger – det er hverdagen for finansdirektør Tom DiGiovanni i cannabis-selskapet Canndescent, som holder til i California, skriver National Public Radio.

California legalisterte marihuana til rekreasjonelt bruk, altså til hygge og avslapning, i januar 2018.

Den amerikanske delstaten er blant de 34 som har legalisert marihuana i USA, men det er fortsatt ulovlig etter føderal lov.

Resultatet er at selv om mange bedrifter har funnet sin plass på det såkalte grå markedet, er det ingen store amerikanske banker som vil åpne konto for dem eller tilby finansiering.

Pansret kjøretøy



Dermed blir DiGiovannis jobb ikke som for alle andre finansdirektører.

I stedet for å henge over balanseregnskapet og sende fakturaer, må han hoppe inn i et pansret kjøretøy med væpnede vakter for å frakte bagger med millioner av dollar fra «A» til «B».

– I løpet av en måned har vi antagelig 2 millioner dollar i kontanter som er under en eller annen form for transport. Vaktene har våpen i ankelholster og et annet gjemt på korsryggen, og de bærer taktisk utstyr. Det er galskap, sier DiGiovanni til NPR.

Det å skaffe forsikring, lønne de ansatte og å skatte av inntektene blir både risikofylt og kostnadstungt for Canndescent.

Men det kan gå mot grønnere tider for DiGiovanni og kollegene.

Sikkerhetsproblem



I slutten av mars behandlet finanskomiteen i Kongressen et lovforslag som skal øke marihuana-bedriftenes tilgang til banktjenester, ifølge Forbes.

Forslaget ble stemt gjennom med 45 mot 15 stemmer, og er utformet for å gjøre noe med kontantstrømmen finansdirektører som DiGiovanni må håndtere.

– Forslaget adresserer et akutt sikkerhetsproblem for lovlige bedrifter, som for øyeblikket ikke har noe annet valg enn å operere kun med kontanter, sa leder Maxine Waters i finanskomiteen før behandlingen startet.

Dersom den blir vedtatt i Kongressen og Senatet, vil den nye loven gjøre det umulig for føderale tilsyn å straffe finansinstitusjoner for å tilby tjenester til marihuana-bedrifter som er lovlige i sine egne delstater.

SAFE Banking Act, som lovforslaget kalles, støttes allerede av store finansindustrigrupper som American Bankers Association og Credit Union National Association, ifølge nyhetsbyrået AP.

– SAFE Banking Act vil gjøre svært mye for å forbedre sikkerheten, åpenheten, tilgangen og rettferdigheten i cannabis-industrien, sier administrerende direktør Aaron Smith i National Cannabis Industry Association i en uttalelse.

Teller penger i timesvis



Tom DiGiovanni i Canndescent sier til NPR at han har ansatt egne pengetellere som bruker tre-fire timer hver dag foran en telleautomat på et hemmelig sted. Pengene må telles tre ganger etter hver transport.

– Så blir det fraktet igjen, på et tilfeldig tidsskjema, til prosessanlegget, som er i en annen by som jeg ikke vil navngi, sier DiGiovanni.

Han tror SAFE-loven til slutt vil bli vedtatt, og at ting kommer til å forandre seg for selskaper som hans.

I det lange løp vil han også kunne utvide selskapet og i tur betale mer i skatt til staten.

Inntil videre må han imidlertid krøke seg sammen i en skuddsikker varebil når skattepengene skal leveres inn.