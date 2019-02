Varner-imperiet krympet omsetningen med hundrevis av millioner i 2018

Varner-Gruppen som eier mange av Norges mest kjente kleskjeder så en total omsetningsnedgang på 325 millioner kroner (utenom Nike Brand Store), som gir et fall på 5,4 prosent for motegiganten.

Omsetningsveksten for hele den norske klesbransjen var på 2,9 prosent, ifølge Virke.

Konsernet som er kjent for kjeder som Cubus, Dressmann, Carlings og BikBok er eid av brødrene, Petter, Marius og Joakim Varner, og har gjort dem blant Norges rikeste personer.

Bransjedirektør for faghandel, mote og fritid i Virke, Bror Stende, mener fallet i omsetning for Varner er et naturlig resultat av utviklingen i bransjen.

– Det rammer alle, også Varner ettersom de nesten har 20 prosent av markedet, så det er naturlig. De, som alle andre, må gjøre store endringer, kutte butikker som ikke lønner seg og få opp lønnsomheten, sier han.

Prosentmessig gikk det hardest utover Bik Bok, med en svekkelse i omsetningen på ni prosent fra 2017 til 2018.

I bunnen av saken kan du sammenligne Varner Gruppens kjeder med de andre store kleskjedene i Norge.

La ned kjede

Forsmaken på nedgangen fikk man allerede i slutten av januar da Varner annonserte at konsernet la ned kjeden Days Like This etter sviktende salg i mange år.

Totalt blir 51 butikker stenget og 300 ansatte rammes av nedleggelsen, ifølge selskapet.

Varner-Gruppen har valgt ikke å kommentere saken i løpet av mandag.

Da kjeden annonserte nedleggelsen av Days Like This sa finansdirektør i Varner, Øyvind Bustnes følgende om veien videre:

– Varner har nylig samlet fellesfunksjoner for å dra nytte av kompetansen og kapasiteten som før var ute i hver kjede. Kundene stiller større og nye krav til kundeopplevelsen i butikk og på nett. Varner videreutvikler omnihandel, ved å tilpasse butikker og digitale kanaler for å sette kundeopplevelsen i sentrum, sier Bustnes.

Days Like This er ikke den eneste butikkjeden som har slitt det siste året. Nivået på antall konkurser i 2018 ble sist sett under finanskrisen i 2009, og varehandelen er en av bransjene som er rammet hardest.

Men Varner har også eksempler på kjeder som opplever vekst. Volt økte omsetningen 3,9 prosent (+12 millioner) fra 2017 til 2018, og Levi's Store så omsetningen øke med 8,6 prosent (+8 millioner) i samme periode.

Færre butikker

Stende i Virke mener fallet på godt over 300 millioner kroner delvis kan forklares av naturlige årsaker.

– Fallet i omsetningen gjenspeiler nok også i stor grad at man har stengt en del butikker, sier han.

Konsernet la ned 27 butikker i 2018, men startet opp 11 nye butikker, hovedsakelig drevet av vekst i kjedene Volt og Levi's Store.

Dermed sitter konsernet igjen med 704 butikker, en totalnedgang på 16 butikker for hele fjoråret.