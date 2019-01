Vekstkjedene som tjener godt på konkursbølgen

Det var lite å rope hurra for i norske varehandel i fjor, og tallene på antall konkurser i 2018 ble sist sett under finanskrisen i 2009.

Men den enes død, er den andre brød, for takket være konkurser og nedleggelser har nye utfordrere fått verdifulle plasseringer i norske storbyer og på viktig kjøpesentre.

– Det er klart at enkelte butikker tjener på at det blir ledige lokaler og at noen forsvinner fra markedet, sier sjeføkonom i Virke, Lars Haartveit som har fingeren på den norske varepulsen.

– Ta for eksempel kjeden Normal, det har ikke vært vanskelig for dem å utvide, sier Haartveit.

Normal: – Det har blitt lettere

Og riktig nok, når E24 ringer Normal-sjefen bekrefter han at det har blitt lettere å finne de riktige lokalene i takt med at konkursene økte. – Da vi lanserte var det ganske vanskelig å få gode butikklokaler, men det ble bedre og bedre utover 2018, sier daglig leder for den hurtigvoksende butikkjeden, Jesper Dønnestad Brandt. Normal som tar inn store partivarer av både kosmetikk, hår- og dagligvareprodukter har etablert 52 butikker siden sommeren 2017. I løpet av neste sommer skal det tallet være over 80, og da hjelper det med ledige butikklokaler. – Vi får stadig flere tilbud, noe som også handler om at navnet vårt blir mer kjent, men det har skjedd noe i markedet, sier Brands som roser de ansattes innsats. Sjeføkonom Lars Haartveit under et konjunkturseminar hos hovedorganisasjonen Virke. Haartveit tror også andre lignende vekstkjeder som for eksempel Loco, Søstrene Grene og TGR tjener på at tilgangen på butikklokaler har blitt bedre. – De som er igjen etter andre går konkurs vil jo tjene på dette, spesielt i klesbransjen har nok enkelte tjent på dette, sier Haartveit i Virke.

Tok over Moods of Norway-lokaler

Flere lavpris-konsepter er ikke er like avhengige av kampanjer som Black Friday eller å treffe godt på julehandelen som resten av varehandelen, men er desto mer avhengige av gode lokaler.

Brandt i Normal bedyrer at gode lokaler ikke henger på trær, og at etablerte kjeder ofte har lange leiekontrakter på de mest ettertraktede stedene.

– Da Moods of Norway gikk konkurs fikk vi tilbud om deres butikk i Stavanger og i Tromsø, og det var begge gode lokasjoner , sier Normal-sjef Brandt.

Selskapet gikk fra null til 300 millioner i omsetning med sorte tall på bunnlinjen. I 2019 regner selskapet med å snuse på én milliard i omsetning.

Også konkurrenten Loco bekrefter at konkursene har gjort ekspansjonen lettere.

– Vi har også merket økt pågang om ledige lokaler, og det er jo enklere å ekspandere når det er gode lokaler ledige. Vi fikk blant annet tilbud da Tilbords og Moods of Norway gikk konkurs, sier toppsjef i Loco, Are Berg.

Han understreker samtidig at det ikke alltid er butikkene som har de beste lokalsjonene som går konkurs, og at dette nok kan henge sammen.

– På en måte er det hjelpsomt, men det er ikke udelt positivt at handelsbransjen sliter, vi trenger jo aktivitet rundt butikkene våre, sier Berg som har 23 butikker spredt utover landet, og skal åpne flere nye i 2019, men vil ikke røpe hvor nøyaktig hvor mange.

Sjeføkonomen i Virke sier det i noen bransjer alltid vil være kniving om lokalene, som for eksempel i dagligvaren, der det er enorm etterspørsel fra de tre store aktørene, Rema 1000, Coop og Norgesgruppen.

Saken fortsetter under grafen.

Strømprisene

I fjor ble strømprisene nok en utfordring for en allerede hardt presset handelsbransje.

Det ser imidlertid lysere ut for strømprisene denne vinteren, noe varehandelen kan prise seg lykkelig for, forklarer Virke-analytikeren.

– Reallønnsveksten ser ut til å bli bedre i 2019, noe som blant annet skyldes at vi ikke vil få en like voldsom vekst i strømprisene som vi gjorde i fjor vinter, sier Haartveit.

Fjorårets strømsmell kostet varehandelen dyrt, og anslo at den kostet de norske forbrukerne fem milliarder ekstra i strømregninger. Rundt halvparten av denne summen rammer handelsbransjen, anslår Virke.

Spesielt møbelbransjen blir rammet av høye strømpriser.