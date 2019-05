Da skilsmisseoppgjøret mellom verdens rikeste mann, Jeff Bezos, og kona MacKenzie Bezos var klart, satt sistnevnte igjen med en aksjepost i Amazon verdt 35,6 milliarder dollar, tilsvarende 305,8 milliarder kroner.

Til sammenligning har Norges rikeste, Kjell Inge Røkke, en formue på 20,64 milliarder kroner.

Summen gjorde MacKenzie til verdens tredje rikeste kvinne, men hun har ingen planer om å beholde formuen i en safe – tvert imot. Nå vil hun donere bort over halvparten til veldedige formål.

Tirsdag ble det nemlig klart at hun knytter seg til Bill Gates og Warren Buffetts veldedige organisasjon Giving Pledge, som inviterer milliardærer til å forplikte seg til å donere over halvparten av sin formue i løpet av livstiden eller via testament.

– Jeg har ingen tvil om at enorme verdier kommer når folk reagerer raskt på impulsen til å gi. Ingen drivkraft har mer positive ringvirkninger enn ønsket om å være til tjeneste, skriver Bezos i et brev på Giving Pledges nettsider.

– Det finnes en masse ressurser vi alle kan hente ut fra safen og dele med andre – tid, oppmerksomhet, kunnskap, tålmodighet, kreativitet, talent, innsats, humor, omsorg. I tillegg til de verdiene livet har gitt næring til i meg, har jeg en uforholdsmessig stor mengde med penger å dele, skriver hun videre.

Bezos får støtte på Twitter av sin tidligere ektemann, som så langt ikke har forpliktet seg til det samme.

– MacKenzie kommer til å være en fantastisk og omtenksom og effektiv filantrop, og jeg er stolt av henne. Brevet hennes er så vakkert. Go get'em MacKenzie, melder Jeff Bezos tirsdag.

Røkke og hans daværende kone Anne Grete Eidsvig ble for øvrig de første fra Norge og Norden i den eksklusive klubben, ifølge Forbes.com.