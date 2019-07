Verdens største diamantgruve stenger

Etter fire tiår stenger Argyle-gruven som er eid av Rio Tinto Group, melder Bloomberg.

Gruven ligger vest i Australia, og produksjonen er planlagt avsluttet innen utgangen av neste år.

– Det kommer til å være en god del forsyning som skal ut på markedet. I 2020 stopper vi operasjonene og skal starte rehabilitering av gruven, sier Rio's sjef for kobber og diamanter i et intervju.

Gruven er verdens største diamantprodusent målt i volum. Tre fjerdedeler av produksjonen består av mindre verdifulle, brune diamanter, og diamantene fra gruven selger i gjennomsnitt for mellom 15 og 25 dollar per karat. Det er langt lavere enn konkurrenten De Beers gjennomsnittspris på 171 dollar per karat.

Nedleggelsen av gruven og økt etterspørsel etter diamanter vil trolig føre til prisvekst i bransjen. Prisen på rosa diamanter har firedoblet seg de ti siste årene, men det forventes en ytterligere prisvekst når verdens største gruve stenger til neste år.