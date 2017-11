Jo Lunder er nå valgt inn i styret til Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica, ifølge en kunngjøring som er sendt til Brønnøysundregistrene.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte nyheten.

Det er gjennom Canica at Stein Erik Hagens forretningsimperium kontrolleres. Det inkluderer blant annet eierandelene i Orkla, netthandelkonsernet Komplett Gruppen og Jernia-kjeden. Hagen har overlatt mye av styringen av virksomhetene til sine barn.

Stein-Erik Hagen sier han hele tiden har vært sikker på at Lunder har vært uskyldig i anklagene som han har vært siktet for.

– Jo Lunder satt i sin tid i styret i Orkla og jeg kjenner ham fra den tiden. Han er fremdeles en klok og dyktig person. Mine barn og jeg ønsket å utnytte hans kunnskaper og vi er veldig glad for at han sa ja til å tre inn i styret i Canica, sier Stein Erik Hagen til VG/E24.

Han sier straffeprosessen mot Lunder ikke har betydd noe for deres vurdering av ham.

– Snarere tvert imot. Siktelsen har ikke betydd noe for oss. Jeg har hele tiden vært sikker på at han har vært uskyldig. Han har lagt en lang og fæl tid bak seg, som endelig er over. Det har vært en påkjenning, men nå gleder vi oss over at den tiden er tilbakelagt.

– Får han noe spesielt ansvar?

– Han er en god strateg og jeg er overbevist om at han blir et dyktig styremedlem.

Styret i Canica ledes av Hagens av Caroline Hagen Kjos, som er bosatt i Sveits. Hagens andre datter, Camilla Hagen Sørli sitter også i styret, mens Carl Erik Hagen er nestleder. Hagens yngste sønn, Nikolai, er ikke i Canica-styret.

Andre styremedlemmer er Nils Henrik Pettersson og tidligere sjef i e-tjenesten Kjell Grandhagen, og nå altså Jo Lunder. Kunngjøringen ble sendt inn torsdag denne uken, ifølge Brønnøysundregistrene.

FAKTA OM JO LUNDER * Norsk forretningsmann, født 28. september 1961. * Har en bachelorgrad fra Oslo Business School og MBA fra Henley Management College ved University of Reading, Storbritannia. * Har hatt ledende stillinger i Telenor over flere år og var konsernsjef i Vimpelcom fra 2011 til 2015, etter å ha hatt styreverv i selskapet tidligere. * Har tidligere vært konsernsjef i Ementor (2004–2007) og leder i Ferd Industrial Holdings (2007–2011) * Ble hentet inn som konsernsjef i Fredriksen-gruppen i mai 2015, men måtte senere samme år forlate jobben som følge av Vimpelcom-saken * Han har også en fortid som fotballspiller og trener i fotballklubben Lyn. Kilde: NTB og Wikipedia

Varslet erstatningskrav

Det var 1. november i år, om lag to år etter at Jo Lunder ble korrupsjonssiktet og arrestert på Gardermoen, at det ble kjent at Økokrim droppet siktelsen mot Jo Lunder.

Jo Lunders advokat, Cato Schøitz, har varslet et stort erstatningskrav som følge av at klienten hans har gått glipp av store inntekter som følge av siktelsen.

Jo Lunder trakk seg som styreleder i Evry som følge av saken og han ble også permittert fra sin nye jobb hos John Fredriksen.

Den såkalte Vimpelcom-skandalen har pågått i årevis og begynte med at det i 2012 ble avslørt i SVTs «Uppdrag gransking» at svenske Telia hadde utbetalt store summer til presidentdatteren i Usbekistan for å få telelisenser i landet, blant annet via postkasseselskapet Takilant.

Etter hvert ble også teleselskapet Vimpelcom trukket inn.

Vimpelcom hadde også betalt ut store beløp og saken ble svært problematisk for Telenor, som gjennom å være nest største aksjonær i en årrekke hadde mange av sine folk inne i Vimpelcom-systemet.

Økokrim etterforsket Jo Lunders for å finne ut om han kjente til og godkjente en utbetaling på 30 millioner dollar fra Vimpelcom til et selskap som ble kontrollert av datteren til den tidligere presidenten i Usbekistan.