Så langt i år har Ringnes' salg av alkoholfritt øl økt med 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, melder bryggeriet.

– Vi er veldig godt fornøyd med utviklingen i år. Basert på globale og norske trender, så tror jeg vi ser starten på en utvikling som bare blir å fortsette, sier Pål Strutz, som er kategoriansvarlig for alkoholfritt øl hos Ringnes.

E24 har også tidligere omtalt at alkoholfritt øl er på fremvekst. I fjor påpekte Bryggeriforeningen at utvalget har blitt større, og at veksten trolig også handler om at folk er opptatt av helse

I løpet av de første syv ukene i 2019 økte Ringnes det totale salget i Norge av øl med en alkoholstyrke inntil 0,7 prosent med 107.000 liter sammenlignet med samme periode i fjor. Dette inkluderer ikke vørterøl.

– Januar var en veldig god måned for oss, og veksten ser ut til å bre seg til februar og mars, sier Strutz.

– Ser dere at økningen fra alkoholfritt øl spiser av andelen til vanlig øl?

– Nei, det er ikke noen særlige endringer, så vidt jeg kan se, sier Strutz.

Yngre kjøpere

Ringnes melder at det særlig er de yngre kjøpegruppene ønsker alkoholfrie alternativer.

– De er mer opptatt av sunnhet, kontroll og helse. Øl uten alkohol inneholder langt mindre kalorier enn både vanlig øl eller sukkerholdig brus. Våre egne kvalitative undersøkelser viser at de som er like over 18 år også er mer bevisste sitt inntak av alkohol enn de eldre generasjonene, sier Strutz.

– Og med sosiale medier, der det meste av livene til mange blir delt til enhver tid, er det ikke unaturlig at flere tenker mer på hvordan de fremstår, skyter Strutz inn.

Flere typer

Det klart største merket innen kategorien for alkoholfritt øl er Munkholm, som har omtrent 50 prosent markedsandel. For å være med på utviklingen har Ringnes satset på nye produkter, ny design og bedre plassering i butikkene.

– Dette alene økte salget med hele 55 prosent i de butikkene som kunne tilby kaldt alkoholfritt øl sammenlignet med de butikkene som ikke solgte det kaldt. Vi ønsker å møte forbrukerbehovene. Sammen med kjedene har vi egne kjøleskap for alkoholfritt øl, sier Strutz

Strutz ønsker ikke å kommentere hvordan marginene er på alkoholfritt øl sammenlignet med de alkoholholdige typene.