Restaurantkjempe kaster ut Vipps

Restaurantkjempen – som står bak en rekke Oslo-restauranter foruten Lekter'n og har 750 ansatte i alt – er misfornøyde med hvordan løsningen fungerte i praksis.

Nå gir de opp Vipps Go, og satser heller på et system de har fått spesialutviklet fra en annen leverandør.

Vipps-kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes ønsker restaurantgruppen velkommen tilbake.

– Vi har forståelse for at de må velge systemet som fungerer best for dem, og så håper vi det etter hvert er vi som har det systemet, sier Kjærnes til E24.

På papiret fremstår Vipps Go som en gavepakke for restauranter som vil øke effektiviteten:

Løsningen lar både gjestene se på menyen, bestille og betale rett fra Vipps-appen, slik at servitørene kun trenger å bringe mat og drikke til bordet.

Toppet seg på 17. mai

Tone Langbach, sjefen i Mat og Drikke Gruppen, var svært begeistret da de var først ute med å omfavne løsningen for litt over et år siden:

– De fleste restaurantgjester vet hva de vil bestille, og vil bare ha det raskt. Og tiden som frigjøres, kan servitører bruke til å gi god service til de som har behov for det, sa hun til E24.

Men så startet problemene.

E24 får opplyst at Lekter'n slet med å få Vipps-løsningen til å kommunisere med kassesystemene, at flere bestillinger fra samme bord lagde krøll, og at menyintegreringen i appen var altfor tungvint:

Ved bytte fra lunsj- til kveldsmeny måtte betjeningen legge inn ny meny manuelt hver dag.

KASTET UT VIPPS: Administrerende direktør Tone Langbach i Mat og Drikke Gruppen håpet den nye Vipps-løsningen var fremtiden, men fikk omsider nok av problemene. Nå går de heller for en løsning fra selskapet Retail Solution.

Restaurantgruppen opplyser at de ga Vipps flere tilbakemeldinger om disse problemene.

– Vipps har ikke vært særlig ivrige på å løse problemene, skriver de til E24 i en e-post.

Frustrasjonen toppet seg på 17. mai, en av årets største resturantdager, da bedriftstjenesten til Vipps i tillegg var nede i flere timer.

Vipps lover forbedringer



Mat & Drikke Gruppen har nå erstattet Vipps Go med en spesiallaget bestillings- og betalingsløsning fra selskapet Retail Solution.

Direktør Langbach sier denne nye løsningen fremstår mye bedre.

– Etter en testperiode ser man nå at den nye løsningen fungerer veldig bra. Før kunne man se at mange gjester tittet opp for å få kontakt med en servitør. Det er det slutt på, sier Langbach.

– Gjestene får raskere og bedre service, og ikke minst går den typiske business-lunsjen kjapt unna, fortsetter hun.

Vipps vedgår at løsningen deres ikke er optimal i dag.

– Vi jobber med å forbedre Vipps Go. En av utfordringene er at løsningen brukes til veldig mye forskjellig, og ikke bare av restauranter. Fremover jobber vi derfor med å skreddersy løsningen bedre til de ulike bruksformålene, sier Kjærnes.

– De mener dere ikke har vært lydhøre for tilbakemeldinger?

– Jeg har forståelse for at Mat og Drikke Gruppen føler dette ikke har blitt prioritert, selv om jeg synes vi jobbet godt sammen i fjor. Vi har mange prioritetsområder i Vipps for tiden. Vipps Go er den eneste delen appen hvor vi er avhengig av en ekstern leverandør. Det gjør at det blir litt mer krevende å implementere endringer, forklarer Kjærnes.

Mens VippsGo skrotes helt, opplyser Mat og Drikke Gruppen at de vil fortsette å akseptere ordinær betaling via Vipps.