– Dette handler jo om den galskapen at Kina er definert som et u-land i FNs postavtale, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Virke har lenge vært svært kritisk til den kinesiske fraktsubsidieringen, som gjør det billigere å sende pakker fra land som Kina til Norge, men ikke motsatt vei.

Den opprinnelige tanken var at utviklingsland lettere skulle få varene sine ut i verdensmarkedet, men det har netthandelen snudd helt på hodet.

– Vi har vært opptatt av dette i mange år, men det har blitt mye mer prekært for hvert år som har gått, sier Kristensen.

Tidligere i år gikk USAs president Donald Trump ut og sa at landet ville forlate postunionen om man ikke fjernet Kinas fordeler, og det skal i slutten av september holdes en ekstraordinært generalforsamling for å diskutere om man skal endre betalingssystemet for oppnå like vilkår ved pakkeforsendelser.

Virke forventer at regjeringen med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i spissen går inn for å endre på systemet, og dermed likestille Kina med andre utviklede land i unionen.

Kan endre konkurransebildet

Virke samarbeider med den europeiske søsterorganisasjonen Eurocommerce om endring i postavtalen.

HÅPER PÅ ENDRING: Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Han håper regjeringen stemmer for norsk handelsnærings interesser ved Verdenspostforenings generalforsamling den 26.- 27. september i år.

Gjennom 2017 mottok Posten 15 millioner sendinger fra Kina – nesten alle med oppgitt verdi på under hundre kroner, og gikk dermed også under 350-kronersgrensen for tollfri netthandel, en regel som er i ferd med å forsvinne.

Virke har kalt kombinasjonen med tollfri netthandel og fraktsubsidieringen for «dobbel-subsidiering av kinesiske varer».

– Hvorfor har det tatt så lang tid å gjøre noe med dette?

– Jeg tror generelt det er noe som har hengt igjen fra gammelt av. Men de siste årene har situasjonen i Kina endret seg fra et land som bare produserer ting for andre, men som nå også skaper og innoverer, og da blir det underlig å beholde dagens ordning, sier Kristensen og legger til:

– Denne ekstraordinære kongressen er kjempeviktig for Norge, ettersom vi som en liten åpen handelsnasjon er helt avhengige av forutsigbare avtaler med omverdenen.

Blant de norske kritikerne av forslaget er Posten, som over tid har bygget opp kapasiteten grunnet økte forsendelser fra utlandet, og spår kaos om reglene innføres, og et begrenset antall nye arbeidsplasser.

Stille fra regjeringen

I brevet til regjeringen sier Virke-direktøren at han forventer at regjeringen går inn for en løsning der medlemslandene selv får bestemmer betaling for pakkeforsendelser, men at det sikrer kostnadsdekning, slik at Norge ikke trenger å ta regningen for andre konkurransedyktiges land sin pakker.

– Vi synes det har vært litt stille fra regjeringen, det er derfor vi sier ifra, slik vi gjorde med 350-kronersgrensen, om at det er viktig med tydelighet på dette på kongressen i september. Vi har jo heller ikke opplevd at regjeringen er imot dette, sier Kristensen.

Virke tror en endring av postloven kan legge til rette for at også Norge kan konkurrere i den internasjonale handelsbransjen.

– Hvor stor endring det blir over natten er vanskelig å si, men netthandelen kommer til å øke uansett hva som skjer. Med like konkurransevilkår kan norske netthandelsaktører i større grad hevde seg og i større grad eksportere til andre land, sier Kristensen og legger til:

– Vi har jo tross alt mange store eksportselskaper i andre næringer.

Samferdselsminister Jon Georg Dale hadde ikke mulighet til å kommentere saken før neste uke.