– Medlemsbedriftene våre opplever at BankAxept opptrer som en monopolist som melker de næringsdrivende på en meget uheldig måte, sier direktør Harald Andersen i Virke Handel til E24.

Betalingsformidlingstjenesten BankAxept har det siste året skrudd opp prisen bedrifter må betale per betalingstransaksjon.

Nå mener Virke at betalingsgiganten misbruker posisjonen sin, ifølge et brev sendt til Konkurransetilsynet.

«Ligner ingenting»

Nær alle korttransaksjoner i Norge foregår gjennom BankAxept, og siden 2018 har det vært de som bestemmer transaksjonskostnadene til bedriftene etter innføring av en ny prismodell.

Andersen i Virke Handel forteller at handelsorganisasjonen mottar mange tilbakemeldinger fra medlemsbedrifter som fikk en kraftig kostnadsvekst knyttet til kortgebyr i 2018.

Virke har også tidligere uttrykt bekymring for BankAxepts posisjon overfor Konkurransetilsynet. Andersen forklarer den nye klagen med at prisøkningen og konsekvensene for medlemmene deres er blitt mye større enn de tidligere fryktet.

Direktør Harald Andersen i Virke Handel. En stor del av Virkes medlemmer har et direkte avtaleforhold med BankAxept om betalingsformidling.

– Det ligner ingenting. Vi er også bekymret for at BankAxept over tid vil øke kostnadene ytterligere uten at våre medlemmer har et reelt alternativ som gjør at de aktivt kan velge bort BankAxept, sier han.

«Høy konkurranse»

Kommunikasjonssjef Frode Riis Andersen i BankAxept er ikke enig i at de har en dominant posisjon på betalingsmarkedet i Norge.

– Det er høy konkurranse i markedet, både fra lokale og globale aktører. Butikkene har sånn sett flere alternativer å velge mellom og vil sannsynligvis ha flere i fremtiden. Beviset er at flere har fått bedre tilbud og valgt bort BankAxept etter endringen, sier han.

Riis Andersen i BankAxept peker også på at de har forbedret brukeropplevelsen i butikk gjennom introduksjon av kontaktløs teknologi.

– Både butikker og forbrukere har omfavnet den tjenesten, sier han.

Verst for servicehandel

I brevet til Konkurransetilsynet viser Virke til at et gjennomsnittlig brukersted med rundt 6.5000 transaksjoner i måneden gjennom BankAxept går fra en årlig kostnad på transaksjonavgifter på 5.000 kroner i 2017 til 27.000 kroner i 2019 med dagens priser.

Virke viser i brevet også til en tilbakemelding fra en bedrift:

«I 2017 hadde jeg 8.000 i gebyr, mens i april 2018 skjedde det en endring som gjorde at det økte til 55.000. Budsjett for 2019 er da hele 75.000», fremgår det i brevet.

– Vi har mottatt flere lignende innspill etter at vi stilte våre medlemmer spørsmål om hvordan utviklingen har vært. Denne saken vekker sterkt engasjement i en tid der norsk handel i stadig økende grad blir utsatt for global konkurranse og kampen om å beholde margin jevnt over er tøffere en tidligere, sier Andersen i Virke.

Han mener situasjonen er særlig uheldig for norsk servicehandel ettersom det der gjerne er mange betalingstransaksjoner og mindre beløp per betaling.

– På bensinstasjoner er det ofte flere betalingstransaksjoner per kunde på ett besøk, påpeker Virke Handel-direktøren.