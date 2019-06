Volkswagen åpner datasenter på Rjukan: – Veldig viktig for Norge

– Dette er veldig viktig for oss – og det er en viktig for Norge, fordi den viser frem Norge som sted for datasenter for internasjonale bedrifter, sier Tor Kristian Gyland, som er direktør for Green Mountain.

Dataanlegget på Rjukan, som tirsdag åpnes med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til stede, skal brukes til tunge dataoperasjoner i utviklingen av Volkswagen Gruppens nye biler.

Datasenteret har en kapasitet på nesten tre megawatt strøm. Det store strømforbruket ga Norge en kjempefordel.

– I tillegg er Norge nesten selvforsynt med fornybar energi, så gjør kjølingen fra det kalde klimaet at vi klarer å drive datasenteret 30 prosent mer energieffektivt i Norge, forteller Gyland.

For Volkswagen Gruppen er Norge et kinderegg.

– For oss er både økonomiske faktorer og bærekraft viktige aspekter. Det nye datasenteret i Norge tilfredsstiller begge deler. Driften er kostnadseffektiv og helt klimanøytral kapasitet, forteller Mario Müller, Head of IT Integration and Services hos Volkswagen Gruppen.

STOR FORDEL: Rjukans rikelige tilgang på vannkraft og kalde klima gjør at Volkswagen valgte stedet til sitt nye datasenter.

Ringvirkninger

I oktober i fjor kunne Green Mountain meddele at de hadde fått kontrakter som ga en utvidelse på 330 millioner kroner. Nå kan de avsløre at en av disse kontraktene var med Volkswagen, som nå, – kun måneder etter – kan ta i bruk det nye datasenteret. – I byggeperioden, som har gått over 6-7-8 måneder, har vi engasjert over 50 arbeidere. Vi selv kommer til å ansette en del flere IT-teknikere og folk som skal drifte her på Rjukan, sier Green Mountain-sjefen.

For hver megawattime skapes det 20 nye arbeidsplasser, ifølge Green Mountains egne beregninger. Green Mountain skal sørge for at anlegget alltid har strøm, mens Volkswagen bidrar med IT-utstyr og har ansvar for drift og vedlikehold.

– De vil de nok i stor grad outsource arbeidet, sier Gyland, og ymter frempå om at datasenteret kan gi enda flere jobber i Norge.

Investeringen fra Volkswagen og Audi på Rjukan ga en investering på 180 millioner og kontrakt som strekker seg over syv år.

– Denne vi tror og håper vi blir forlenget. Det som er viktigst for oss, er at dette åpner veien for flere kunder. Vi ser tydelig at avtalen med Volkswagen og Audi er med på å øke interessen fra andre bedrifter.

– Bra år

Til sammen solgte de kontrakter for ti megawatt i fjor, men Gyland sier at de ikke kan avsløre hvem de andre kundene er.

– 2018 var et bra år for oss, der vi solgte opp mot 10 megawatt kapasitet. 80 prosent disse kontraktene var med internasjonale kunder.

Ifølge Gyland ga regjeringens nye datasenterstrategi sving på sakene.

– Den gjorde at fikk bort en del små hindringer, og som gjorde oss attraktive.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at data har blitt en nøkkelressurs for utviklingen av næringsliv og samfunn.

– Behovet for datasentre vil bare øke. Regjeringen satser på denne vekstindustrien som skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Det er derfor svært gledelig at Volkswagen ønsker å etablere seg hos Green Mountain på Rjukan, sier statsråden.