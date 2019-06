XXL-gründer Øivind Tidemandsen vil ha 80 millioner for Bygdøy-luksus

XXL-gründer Øivind Tidemandsens bolig på Bygdøy i Oslo er lagt ut for 80 millioner kroner, viser en ny annonse på Finn.no.

– Dette er en strandeiendom som det ikke finnes mange av på Bygdøy, sier daglig leder og eiendomsmegler Kristian Karlsrud i Krogsveen til E24.

Eiendommen har fasiliteter som basseng, flytebrygge, fem bad, fem soverom, bibliotek, vinkjeller, utekjøkken, garasje og hybel.

Boligen ligger på adressen Løchenveien 4, og den er svært romslig med et bruksareal på 890 kvadratmeter. Annonsen beskriver en unik eiendom med utsikt over Langviksbukten fra samtlige oppholdsrom.

– Villaen har særdeles gode kvaliteter ute og inne, og en fantastisk beliggenhet. Den har store, åpne rom med en utrolig fin utsikt mot sjøen. Eiendommer som denne kommer svært sjeldent for salg, sier Karlsrud.

Jaktrom

XXL-gründeren bygde boligen i 2004 sammen med sin daværende kone May Liss Tidemandsen. Etter at de skilte lag har ekskona bodd i boligen sammen med deres to døtre. Nå som døtrene er blitt eldre er avtalen at hun skal selge boligen, skrev Dagens Næringsliv forrige uke.

Boligens underetasje inneholder ifølge annonsen en peisstue som blir brukt som «jaktrom». XXL-gründeren er kjent for sin jaktinteresse og har nylig fått kritikk for å drive løvejakt i Afrika.

Tiedemandsens Bygdøy-villa er i skrivende stund de fjerde dyreste boligen tilgjengelig på det åpne markedet på Finn.no. Kun Østre Holmen gård i Holmenkollen, en 100-millionersvilla på Frogner og Knut Stormdals Snarøya-strandeiendom har høyere prisantydning.

God for 3,2 milliarder

Tidemandsen har slått seg opp innen varehandel, og han har jobbet tett sammen med sin bror Tore.

Han var sentral i oppstarten av XXL i 2000, og er i dag største aksjonær i sportsutstyrskjeden som gikk på børs høsten 2014.

Øivind Tidemandsen hadde i fjor en beregnet nettoformue på 3,2 milliarder kroner, ifølge Kapital, noe som plasserer han på 87. plass på økonomitidsskriftets liste over Norges rikeste.