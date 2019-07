XXL-sjef Øivind Tidemandsen om oppslag: – Jeg er flau

Grunnlegger, eier og administrerende direktør Øivind Tidemandsen i XXL sier i et intervju med Dagens Næringsliv at han er flau over oppslagene om kulturen i selskapet E24 har kommet med den siste tiden.

– Det har kommet frem en del saker i det siste som jeg må si at jeg er flau over. Vi har oppført oss barnslig og pubertalt. En ting er at vi skal ha konkurranse og vil vinne, men jeg synes ikke noe om måten dette gjennomføres på, sier Tidemandsen til DN.

Brukte handleposer fra konkurrenten som trofé

XXL-sjefen forteller også om en tidligere ikke omtalt sak, der handleposer fra konkurrenten Gresvig skal vært brukt som trofé og blitt hengt opp på veggen etter at man har overtalt kunder som er kommet inn i butikken med slike poser til å handle også hos XXL.

Tidemandsen sier dette har skjedd «ved flere tilfeller».

– Det ble jeg kjent med for noen dager siden. Så det er av ganske ny dato. Jeg ble irritert, jeg ga beskjed om at det måtte ta slutt, sier Tidemandsen.

Han antyder at XXLs forsøk på å skape en «vinnerkultur» kan ha gått for langt.

– Jeg vil i hvert fall si at vi har en del ting og ta tak i på måten vi prøver å innarbeide en kultur på.

XXL lot «fienden blø»

Den siste tiden har E24 skrevet flere artikler om ukultur og prestasjonsjag i XXL - forhold som Tidemandsen nå uttrykker flauhet over.

Tidligere i dag kunne E24 melde om at XXL-ledelsen har fått ansatte til å hamstre tilbudsvarer hos konkurrenter, slik at de taper titusener.

Ved én anledning skulle G-Sport selge sko på tilbud for 999 kroner, men ett 9-tall forsvant ved en feil.

Før sportskjeden rakk å rette feilen – eller norske forbrukere rakk å gjøre skokupp – gjorde en XXL-ansatt «det som en ekte XXL-kriger skal gjøre», ifølge XXL Norge-sjef Anders Kjellén:

– Hun lot fienden blø og kjøpte opp alt dem hadde, skriver han på en lukket interngruppe for XXL-medarbeidere.

Prisblemmen var såpass stor at G-Sport tapte 520 kroner for hvert par XXL kjøpte, og led 65.000 kroner i tap i alt, opplyser XXL-toppen i et Facebook-innlegg, hvor han bruker smilefjes med lattertårer.

I et intervju med E24 tar XXL Norge-sjef Anders Kjellén selvkritikk for å ha brukt en «internretorikk vi ikke skal holde på med». Han sier XXL har sluttet å hamstre tilbudsvarer fra konkurrenter.

Beordret armhevinger

Da det i mars ble kjent at XXL-ansatte i Stockholm hadde blitt straffet med armhevinger, uttrykte toppledelsen forferdelse, og plasserte ansvar på sjefene ved det aktuelle varehuset.

Men det var ikke bare svenske tilstander.

E24 meldte sent i juni at sjefer ved XXL-varehus i Norge over flere år hadde gitt den samme ordren om armhevinger til sine ansatte.

– Hvis du skulle forklare en situasjon til sjefen og nevnte ordet «kunden», så måtte man ta ti armhevinger, sa en tidligere ansatt til E24.

Dette fordi XXL har etablert en policy om å alltid omtale kunder som «gjester».

– Når enkelte ansatte reagerte på dette og følte ubehag tok vi umiddelbart affære, det hadde utartet i disse tilfellene til noe det ikke var ment som, sa Tolle Grøterud til E24 i juni.

Ansatte har overfor E24 beskrevet armhevings-instruksen som nedverdigende og ubehagelig. To tidligere ansatte og en mellomleder har uttalt at dårlig personalpolitikk medvirket til at de sluttet i sportskjeden.