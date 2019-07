G-sport gjorde sko-blemme – da lot XXL «fienden blø»

Tastefeilen medførte at Asics-skoene kunne kjøpes fra nettbutikken til G-Sport for bare 99 kroner, og ikke 999. Det er langt under innkjøpspris.

Før sportskjeden rakk å rette feilen – eller norske forbrukere rakk å gjøre skokupp – gjorde en XXL-ansatt «det som en ekte XXL-kriger skal gjøre», ifølge XXL Norge-sjef Anders Kjellén:

– Hun lot fienden blø og kjøpte opp alt dem hadde, skriver han på en lukket interngruppe for XXL-medarbeidere.

XXL fikk dermed kloa i 124 par sko til den feilaktig lave prisen.

Prisblemmen var såpass stor at G-Sport tapte 520 kroner for hvert par XXL kjøpte, og led 65.000 kroner i tap i alt, opplyser XXL-toppen i innlegget, hvor han bruker smilefjes med lattertårer.

De 124 skoene fra G-Sport dukket raskt opp i en XXL-butikk i Oslo. Der ble de solgt videre som en tilbudsvare – etter en oppjustering av prisen fra 99 til 499 kroner.

Det er fortsatt under kostpris, men uansett penger tjent for XXL, forklarer Kjellen.

«Ekte XXL #kultur», skriver XXL-sjefen.

Kuppet gensere: «Lot dem lide»



Sko-hamstringen er ikke et isolert tilfelle.

E24 sitter på interne meldinger som viser at XXL-medarbeidere flere ganger har tømt konkurrentenes hyller for tilbudsvarer – til ros fra egen ledelse.

I et annet eksempel kjøpte XXL hele restbeholdningen på 101 Ulvang-gensere fra butikkjeden Sport Norge:

«MADE THEM SUFFER»: Her er en av flere internmeldinger der XXL Norge-sjef Anders Kjellén beskriver kupping av konkurrentenes tilbudsvarer.

Tilbudsprisen på 299 kroner var såpass lav at konkurrenten tapte 125 kroner per genser, forklarte XXL Norge-sjefen, som i internmeldingen erklærte at de «lot dem lide».

Et bilde viser jublende XXL-ansatte med Sport Norge-poser fylt med de 101 genserne.

– Fantastisk jobbet team, skriver Kjellén om genser-handelen, også dette beskrevet med flere lattertåre-emojier.

I et intervju med E24 tar XXL Norge-sjef Anders Kjellén selvkritikk for å ha brukt en «internretorikk vi ikke skal holde på med». Han sier XXL har sluttet å hamstre tilbudsvarer fra konkurrenter.

Reagerer på oppførselen



Sport Norge-leder Fredrik Sinding Hølvold husker umiddelbart genserkuppet til XXL når E24 tar kontakt.

Han synes ikke det var noe morsomt.

– Ja, jeg kan bekrefte at dette skjedde. Det var forferdelig dumt. Disse genserne var ment for kundene våre, sier Hølvold oppgitt.

Han forklarer at de solgte genserne med tap for å feire en butikkåpning i Oslo.

– Det var jo en ekstremt god pris. Og det fikk XXL med seg. De har en annen filosofi enn oss, både når det kommer til kultur og hvordan ansatte skal oppføre seg, sier Hølvold.

Han opplyser at de solgte totalt 700 gensere, slik at XXL på langt nær sikret seg alle.

– Men uansett er det noe vi synes lite om. Det verste er at XXL synes å ha større fokus på å ødelegge for andre, enn på å lykkes med egen virksomhet, sier Hølvold.

XXL Norge-sjefen forsikrer at det ikke skal være sånn:

– Vår kultur skal være at vi feirer egne seire og har fokus på egne resultater. Vi må bare vedgå at kulturen i visse tilfeller har utviklet seg til noe vi ikke ønsker at den skal være, sier Kjellén.

– De blødde penger



– Du beskriver selv sko-hamstringen fra G-Sport som «ekte XXL-kultur». Overfor Dagbladet varsler du endringer av XXL-kulturen etter den siste tidens mediestorm. Er du som XXL-sjef del av en kultur som bør endres?

– Dette er et eksempel på internretorikk vi ikke skal holde på med. Dette er typiske eksempler på noe som har utartet over tid, som ikke er slik XXL skal fremstå. Og slik tilbudshamstring, som du kaller det, har vi også sluttet med.

– Når kulturen i XXL skal endres, så inkluderer det deg?

– Ja selvfølgelig. Vi må nå alle gå igjennom hvordan vi uttrykker oss fremover.

– Hva mente du med at XXL «lot fienden blø»?

– Det er, igjen, et eksempel på en internretorikk som ikke skal være sånn.

– Men hva viste du til?

– Det viser jo til den handelen der de tapte penger på salget til oss. De blødde penger, ikke sant.

– Det var bra for dere?

– Igjen, jeg skjønner ikke hvor du vil. Dette er en retorikk det har vært et par tilfeller av, og som vi nå har endret.

G-Sport: – Får stå for hva de har gjort

G-Sport ønsker ikke å svare direkte på hva de synes om sko-kuppet og XXL-sjefens uttalelse om at de var fienden.

Salgs- og driftsdirektør Daniel Moen antyder imidlertid at de er lite begeistret.

– Vi ønsker at det er kundene som får dra fordel av tilbudene våre, sier han til E24.

– XXL får stå for det de har gjort. Så skal vi fokusere på å drive butikkene våre så bra som mulig, og passe på at vi ikke gjør en slik prisglipp igjen, fortsetter Moen.

G-Sport-toppen sier konkurransen i sportsmarkedet er knallhard, og at det ikke er uvanlig at tilbudsvarer gir butikkene negative marginer.

Hvor uvanlig det er at sportskjeder kupper slike varer av hverandre for å selge de videre til egne kunder, ønsker han ikke å kommentere.

– Men hvis noen da vil snappe opp store partier til under innkjøpspris, er det altså mulig. Vi prøver derfor å sette antallsbegrensninger på kampanjevarer, sier han.