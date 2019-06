XXL-ansatte i Norge beordret til armhevinger

– Det er en ukultur i hele XXL der det spilles på frykt. Straff er en del av pakken, sier en kilde ved et XXL-varehus på Østlandet.

Å møte opp for sent på jobb eller til infomøter er blant de vanligste grunnene til at sjefer i sportskjeden har beordret armhevingene, ifølge E24s kilder, som sier ledere også har krevd pushups hvis ansatte glemmer ukens salgsmål, eller omtaler en kunde i butikken som «kunde».

Dette fordi XXL har etablert en policy om å alltid omtale kunder som «gjester».

– Hvis du skulle forklare en situasjon til sjefen og nevnte ordet «kunden», så måtte man ta ti armhevinger, sier en tidligere ansatt.

Hun sier sjefen sto og så på mens hun tok armhevingene.

XXL-sjefen: – Enkelte følte på et ubehag



De fem kildene har hatt ulike stillingsposisjoner ved forskjellige XXL-varehus i Norge.

Alle snakket med E24 under forutsetning av anonymitet, for å unngå å risikere sine arbeidsforhold.

SVT omtalte i mars bruken av armhevinger som straffemetode ved en XXL-butikk i Stockholm i Sverige, noe som vakte sterke reaksjoner.

Konfrontert med E24s opplysninger innrømmer XXL-toppsjef Tolle Grøterud at det svenske varehuset ikke var alene, men at det også har skjedd i Norge.

– Noe som startet som et konkurransepreget og uhøytidelig element, der man ble oppfordret til å ta «pushups» hvis man tapte en intern konkurranse, utviklet seg i noe mer uheldig retning, der enkelte ansatte følte på et ubehag og en ukultur knyttet til dette, skriver Grøterud i en e-post til E24.

Han fremholder at XXL-ledelsen har «nulltoleranse på slike aktiviteter», og at de derfor raskt iverksatte en kartlegging «i alle land» da den første saken fra Sverige ble kjent i mars.

– Den viste ikke noen utstrakt praksis på dette i Norge, men ett fåtall enkeltepisoder tilbake i tid, skriver Grøterud.

TAR AVSTAND FRA ARMHEVINGS-ORDRE: Konsernsjef Tolle Grøterud i XXL avfeier at praksisen var utbredt, men bekrefter tilfeller i Norge.

Ansatte sier de sluttet



E24 har sendt XXL-sjefen flere skriftlige spørsmål som står ubesvart – deriblant hvordan det kan ha seg at den samme armhevingspraksisen har foregått ved XXL-varehus i flere land.

Det vanligste var at XXL-sjefer ba ansatte gjøre armhevinger på morgenmøtet før butikkåpning, ifølge E24s kilder. De sier det ikke skjedde foran kunder.

Flere kilder beskriver instruksen som nedverdigende, men understreker at det også fantes ansatte som nektet å gjøre armhevingene, uten at disse ble sparket eller rammet av andre represalier.

Det kunne imidlertid gi en ubehagelig konfrontasjon med sjefen, ifølge en tidligere ansatt, som sier hun ble anklaget for «ordrenekt».

To tidligere ansatte og én mellomleder sier personalpolitikken medvirket til at de sluttet i sportskjeden.

XXL-sjefen har blitt forelagt alle påstander og uttalelser fra E24s kilder når han kommenterer saken.

– XXL jobber aktivt for å være en seriøs og trygg arbeidsplass med mangfold og frihet på tvers av kultur, religion og politisk standpunkt. Vi har en sterk kultur som bygger på samhold, ærlighet og respekt.

XXL-sjefen: Skal ikke gjenta seg



– At tidligere ansatte har opplevd noe annet har vi tatt på alvor og konfrontert våre varehussjefer for å sikre at det ikke gjentar seg, fortsetter Grøterud.

Han opplyser at ledelsen tok grep gjennom flere tiltak da den førte saken fra Sverige ble kjent i mars, for å forsikre seg om at det ikke skjer igjen.

– Vi gikk ut med kommunikasjon til alle ansatte der vi tydeliggjorde vårt standpunkt rundt nulltoleranse på slike aktiviteter. Vi oppfordret dem til å ta kontakt hvis de hadde opplevd noe av slik art. Vi hadde også dette på agendaen i varehussjefsmøter, personalmøter og ledermøter i varehusene. Av våre totalt om lag 2500 ansatte i Norge fikk vi to henvendelser. De to enkeltsakene ble adressert og håndtert, skriver Grøterud.

Foruten enkelttilfellene som ble avdekket under disse undersøkelsene, har de ikke oppdaget nye episoder siden, ifølge XXL-sjefen.

Selv om enkelte ansatte har følt på det han selv kaller «ubehag og en ukultur», fremholder Grøterud at kulturen i XXL er svært god.

– I XXL har vi en fantastisk bedriftskultur, bevist gjennom de resultatene våre ansatte skaper hver eneste dag, vår høye trivsel, lave sykefravær og lave turnover blant de ansatte. Dette er ytterligere forsterket gjennom medarbeiderundersøkelser vi har gjennomført, som fortsetter å vise høy score på vår kultur og vårt arbeidsmiljø.

