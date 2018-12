Den børsnoterte sportskjeden XXL er i ferd med å legge et skuffende fjerdekvartal bak seg.

Tirsdag rett etter børsstenging sendte selskapet ut et resultatvarsel hvor de skriver at salgsvolumene har skuffet i samtlige markeder, og at Ulf Bjerknes trekker seg etter to måneder i sjefsstolen.

Med Bjerknes' fratreden får styreleder, storeier og grunnlegger Øivind Tidemandsen en tydeligere rolle i selskapet. Tidemandsen, som har hatt en aktiv styrelederrolle siden Bjerknes overtok som sjef i høst, tar nå over hele den daglige styringen av XXL.

– Det har vært en dialog mellom meg og Ulf. Jeg visste at han ikke hadde retail-erfaring da han begynte, så jeg gikk da inn som en mer aktiv styreformann, sier Tidemandsen til E24.

– Etter hvert ble vi begge klar over at det var mer å gjøre enn først antatt, og jeg ble mer og mer involvert, med min retailerfaring. Det var ikke noe poeng at vi skulle ha to ledere i selskapet. Vi ble enige om at han skulle tre tilbake.

Ikke Bjerknes' skyld



Tidemandsen understreker at det ikke er Bjerknes som har skyld i den dårlige økonomiske situasjonen selskapet befinner seg i.

– Så mye gærent går det ikke an å gjøre på to måneder, sier han.

Bjerknes har tirsdag kveld lagt ut en forklaring på sin egen Facebook-side som samsvarer med det Tidemandsen forteller.

– Jeg forsto umiddelbart da jeg startet at Øivind hadde en imponerende innstilling, gode ideer og en kapasitet som overrasket meg. For en uke siden sa jeg derfor til Øivind at han etter min mening burde ta over hele sjefsstillingen, skriver Bjerknes.

– Vi glipper litt her og der



Tidemandsen sier han ikke var klar over hvor dårlig det sto til før han kom på innsiden av selskapet i høst.

– Da så jeg at det var mer rusk i maskineriet enn jeg hadde vært klar over.

XXL-eieren mener det er en utvikling over tid som ligger bak:

– XXL har vokst veldig mye, relativt fort. Når et selskap vokser så mye, blir det andre behov for kontrollrutiner og strukturer. Vi har ikke klart å utvikle de tingene i takt med at vi har vokst, og glipper litt her og der. Det har kanskje ikke vært så synlig før nå, sier Tidemandsen.

Han beskriver et år som har vært «dårlig værmessig» for kjeden. Det har ført til dårligere salg gjennom våren og sommeren, noe som igjen førte til kostnadsbesparelser og et selskap som «gikk på sparebluss» inn i høsten.

– Vi fikk kanskje litt panikk når vi skulle planlegge siste del av høsten, Black Friday og alt det der. Da kliner man til for hardt, slik at man i sum får altfor dårlige marginer. Det er gjort noen taktiske feilgrep som fører til ganske store avvik.

Vil «back to basics»



Tidemandsen mener det blir viktig at den neste XXL-sjefen har både erfaring fra retail og digital erfaring.

– Jeg har prøvd å spille inn at vi må into the future, men også back to basics. Vi må bli enda bedre på å ta ut synergier mellom butikk og nett, sier han.

Selv om Black Friday i år ble katastrofal for den norske delen av kjeden, har Tidemandsen fortsatt tro på konseptet.

– Det er fint for handelen, men det må gjennomføres skikkelig. Man kan bli fristet til å konkurrere litt for hardt og gi bort mer enn man tjener. Det er det som har skjedd for XXL.

Dette er meldingen Ulf Bjerknes la ut på Facebook etter at det ble klart at han trekker seg: