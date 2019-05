XXLs Sverige-sjef Per Sigvardsson forlater selskapet med umiddelbar virkning, kun to måneder etter han tiltrådte stillingen. Det opplyser selskapet i en melding fredag.

Avgangen kommer på dagen en måned etter nyheten sprakk om at det var publisert et upassende Facebook-innlegg om den 16 år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg på Sigvardssons Facebook-profil.

I en debatt rundt Thunbergs besøk i EU-parlamentet i april, skal Sigvardsson ha skrevet at Thunberg er «så nær downs man kan komme».

Sigvardsson sa selv at han «knapt bruker sin Facebook-konto» og at det «må være noen andre som har skrevet kommentarene».

– Jeg har nå kontaktet min advokat, noen må ha kommet inn på min konto. Dette er kjempemerkelig. Men jeg har byttet alle mine passord i sosiale medier, sa Sigvardsson til Aftonbladet, som først omtalte saken.

Valgte selv å si opp

XXL opplyser fredag at de umiddelbart etter at nyheten ble kjent iverksatte en gransking av hendelsesforløpet ved hjelp av et eksternt, uavhengig firma.

«Den eksterne granskingen kunne hverken bekrefte eller avkrefte hvordan disse innleggene var blitt publisert, ei heller at kontoen var blitt kompromittert av utenforstående,» skriver selskapet i fredagens melding.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Per Sigvardsson fredag uten å lykkes.

Selskapet understreker at Sigvardsson på bakgrunn av granskingen selv har valgt å si opp sin stilling, for å skape ro rundt situasjonen.

Sportsutstyrskjeden opplyser at de nå vil gå i gang med å finne en etterfølger til Sigvardsson.

Beklaget uttalelser om politikere

Timer etter nyheten om innlegget om klimaaktivisten kom Aftonbladet med nye avsløringer rundt Sigvardssons bruk av Facebook.

Avisen har publiserte to eksempler der Per Sigvardsson omtaler svenskenes statsminister Stefan Löfven og finansminister Magdalena Andersson som henholdsvis en «idiot» og «en heks». «Finnes det noen større idiot enn dette? 100 ganger heller Donald Trump eller Jimmy Åkesson enn denne riksdumskalle!», skrev den nå avgåtte topplederen om et innlegg om statsministeren. Sigvardsson understreket da at innleggene var skrevet før han «ble en mer offentlig person i Sverige.» Han sa samtidig at når han så gjennom sin historikk kunne han konstatere at innleggene «ikke er representativ for min oppførsel online.» – Jeg beklager om noen har tatt disse innleggene ille opp og kommer fremover til å være mer forsiktig og nyansert i hvordan jeg uttrykker meg også i private sammenhenger online, skrev han til Aftonbladet.

Sjefen hadde «100 prosent tillit»

XXL-topp Øivind Tidemandsen sa til E24 samme dag som nyheten om Thunberg-innlegget ble kjent at selskapet «har 100 prosent tillit» til den nå avgåtte Sverige-sjefen.

– Han har blitt hacket, dette er jo ikke noe han står for i det hele tatt. Han er en fornuftig kar som jeg har kjent i mange år, sa Tidemandsen under selskapets kvartalspresentasjon i Oslo.

I fredagens melding skriver selskapet at de «har nulltoleranse for all krenkende, støtende eller trakasserende atferd, være seg kulturell, seksuell, politisk eller religiøs.» Det understrekes samtidig at selskapet tar «stor avstand» fra slike uttalelser.

– XXL har i etterkant av vårens hendelser ytterligere forsterket fokuset rundt dette og gjennomgått policies og Code of Conduct. XXL er for alle, heter det i meldingen.

Nyheten kommer samme dag som rundt 10.000 ungdommer demonstrerer mot klima – et initiativ startet av nettopp Greta Thunberg: