Det har vært knyttet stor spenning til Zalandos siste kvartal for året, etter at selskapet leverte svært skuffende resultater i tredje kvartal, hvor nettkjempen tapte 548 millioner kroner hvor de skyldte på en varm sommer.

Omsetningen for den store netthandelen for klær endte på 1,6 milliarder euro i fjerde kvartal, og i tråd med analytikernes forventninger, ifølge Factset.

Driftsresultatet landet på 117,8 millioner euro, opp fra 112,6 millioner i fjerde kvartal, og ti millioner mer enn hva analytikerne hadde sett for seg.

– 2018 har hatt sine utfordringer, men vi fokuserte på våre krefter på å avslutte året sterkt. Resultatet for fjerde kvartal gir oss selvtillit til at våre langsiktige planer står fast, skriver Zalando-sjef Rubin Ritter i forbindelse med at tallene slippes.

Dobbelt så mye som norsk klesbransje



For hele 2018 solgte Zalando klær for 6,6 milliarder euro gjennom plattformen sin, det tilsvarer 64,1 milliarder kroner, og var en vekst på 21,1 prosent fra 2017.

Til sammenligning omsetter hele den tradisjonelle klesbransjen i Norge for 30,9 milliarder kroner, ifølge Virke.

Tall for Virke viser også at mer enn hver fjerde nordmann (28 prosent) handlet på Zalando de siste 12 månedene.

Nordmenn handler mer på Zalando enn alle våre naboer i Sverige, Danmark og Finland.

I 2019 ser selskapet for seg en vekst på 20–25 prosent.

Zalando falt tungt på børs etter et tøft tredje kvartal, og er ned totalt 44,04 prosent det siste året på Frankfurt-børsen. Så langt i år er aksjen opp 16,67 prosent.