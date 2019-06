Sentralbanksjefen svarer om renten

Hei. Vi søker å avveie alle virkninger som renten har på økonomien. Når renten nå har kommet opp fra et veldig lavt nivå, er det et tegn på at det går godt i norsk økonomi. Hvis vi holder renten lav for lenge, kan det oppstå press i økonomien, og pris og lønnsveksten kan skyte fart. En lav rente kan også bidra til at boligpriser og gjeld stiger kraftig. Da øker risikoen for et alvorlig tilbakeslag i økonomien, med fare for at mange mister jobben. Vennlig hilsen Øystein