Nordea er første bank til å heve utlånsrenten

Nordea er første bank til å heve sine utlånsrenter etter at Norges Bank torsdag hevet renten med 0,5 prosentpoeng.

Storbanken øker rentesatsen på boliglån med inntil 0,5 prosentpoeng, melder Nordea i en pressemelding.

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 5. august 2022.

Renten på innskudd heves ifølge banken med inntil 0,6 prosentpoeng.

Det har vært ventet at bankene ville følge etter sentralbanken og øke sine utlånsrenter. Norges Bank hevet torsdag styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent, det største rentehoppet på 20 år.

Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseierne ventet på forhånd at de første bankene ville varsle rentehopp torsdag eller fredag.

– Ved de foregående rentehevingene ser vi at storbankene er tidlig ute med å annonsere renteheving, mens småbankene ofte venter i noen uker. Det betyr at man må se an litt før man velger å bytte bank, sier Pihl i en kommentar.

Han peker på at rentekostnaden ikke vil stige umiddelbart, fordi bankene må varsle om renteendringer lang tid i forveien.

– For de som har lån har banken seks ukers varslingsfrist før renten kan settes opp. Det betyr at den økte renteregningen kommer fra den første uken i august, sier Pihl.

Rentetopp på 4,3 prosent

Norges Bank venter at bankenes boliglånsrente vil stige betraktelig de neste to årene.

«I 2024 anslår vi at renten på boliglån vil være om lag 4,3 prosent før den faller noe mot slutten av prognoseperioden», skriver Norges Bank i en fersk utgave av pengepolitisk rapport.

For tre måneder siden ventet Norges Bank at boliglånsrenten ville toppe seg på 4,0 prosent i løpet av de neste årene.

Slår ikke fullt gjennom

Norges Bank har oppjustert sin rentebane, og tror at styringsrenten kan komme opp i tre prosent etter neste sommer. Sentralbanken antar imidlertid at oppgangen i rentene ikke slår fullt gjennom i bankenes utlånsrenter.

«Det skyldes at vi venter at gjennomslaget fra styringsrenten til innskuddsrenten er noe lavere enn vi la til grunn sist. Isolert sett bidrar det til at bankene ikke trenger å sette opp boliglånsrenten like mye for å opprettholde lønnsomheten», skriver Norges Bank.

I april i år lå rentenivået på nye utlån med flytende rente i gjennomsnitt på 2,3 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. På bunnen i september i fjor var renten på nye utlån med flytende rente i snitt på 1,73 prosent.

Slik kan boliglånet ditt bli påvirket For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil dine årlige rentekostnader øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån, før skatt. Et lån på tre millioner kroner vil dermed få 30.000 kroner i økte rentekostnader per år, ikke medregnet skattefradrag, hvis renten stiger med ett prosentpoeng. Medregnet skattedradrag blir den økte rentekostnaden på 23.400 kroner for et lån på tre millioner hvis renten stiger med ett prosentpoeng. Mellom mai 2020 og september i fjor lå styringsrenten på rekordlave null prosent. Siden da har Norges Bank hevet renten fire ganger, og nå ligger den på 1,25 prosent. Vis mer