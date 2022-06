Flystreiken trappes opp lørdag

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tar ut ytterligere 39 flyteknikere i streik fra lørdag, melder TV 2.

Flere flyginger er kansellert på grunn av streiken. Her fra Oslo Lufthavn.

Flystreiken trappes opp natt til lørdag. Da tar Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) ut 39 nye flyteknikere i streik, opplyser de mandag kveld.

Streiken vil prege selskapene Norwegian, SAS og Widerøe, og ifølge Jan Skogseth, leder for NFO, er streikeuttakene nok så likt fordelt mellom de tre flyselskapene.

Uenighet mellom NFO og NHO Luftfart

Norsk Flytekniker Organisasjon brøt hovedforhandlingene med NHO Luftfart 26. mai 2022.

18. juni ble meglingen hos Riksmekleren også brutt. 31 flyteknikere fra NFO ble dermed tatt ut i streik, og ytterligere 75 ble tatt ut mandag morgen.

Fra og med midnatt, natt til lørdag, blir utterligere 39 nye flyteknikere tatt ut i streik.

– Lønnen har vært under press så lenge at yrket ikke lenger er konkurransedyktig. Det finnes kun fire skoler i Norge med flytekniske linjer, og det tragiske er at skoleklassene ikke fylles opp. Forsvaret har varslet at de trenger inntil 300 flyteknikere de neste 5 år, skrev NFO i en pressemelding knyttet til streiken.

Det er drøyt 400 flyteknikere i hele Norge.

– Forferdelig leit

– Det er forferdelig leit og vil etter hvert berøre flere og flere reisende, sa administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NTB.

Han mener NFO har kommet med lønnskrav som ligger skyhøyt over det andre grupper i samfunnet har fått.

– Det som skuffer meg veldig, er at det er ingen justeringer eller tilpasninger i kravene. De forlanger 17–18 prosent lønnsøkning. Det er langt over det sykepleiere, bussjåfører og alle andre grupper i samfunnet har fått i år, sier han.

NFO mener på sin side at kravet deres ikke er urimelig.

– Den minste månedslønnen som kan betales en flytekniker ifølge flyteknikeroverenskomsten i dag er 37.620 kroner som gir en årslønn på cirka 451.447 kroner, skriver NFO i en pressemelding.

– Vi krever en minstelønnsøkning slik at vi har et minstelønnsnivå med en elektriker. Vi synes ikke dette er urimelig.

– Tilliten til NHO er svært tynnslitt

I 2012 ble NFO enige med NHO om kursing om helseskader ved nattarbeid og oppfølgning med helsesjekk for medlemmer som jobber mye natt, ifølge NFO.

– Dette ble ikke fulgt opp, og vi ble igjen enige med NHO i megling i 2020 om at dette skulle gjennomført innen utgangen av 2021. Per nå er det ennå ikke gjennomført, og vi jobber bare mer og mer nattarbeid. Tilliten til NHO er derfor svært tynnslitt, skriver NFO.

Rettelse: TV 2 meldte først at streiken ville bli trappet opp fredag. Kanalen har senere endret dette til «fredag klokken 24». I denne saken er tidspunktet endret til «natt til lørdag». Dette ble rettet mandag 20. juni klokken 21.02.

