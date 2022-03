Huseierne etterlyser mer langsiktig plan for høye energipriser

Regjeringen forlenger dagens strømstøtteordning med ett år. Huseirne etterlyser en mer ærlig dialog på hva strømkundene kan forvente å måtte betale for strømmen fremover.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Lien Aasland er enige om å forlenge strømstøtten for husholdninger med ett år, slik at ordningen gjelder ut mars 2023. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i foreningen Huseierne, med over 250.000 medlemmer, ønsker seg en mer langsiktig plan for hvordan man skal forhindre så høye og svingende energipriser som vi ser nå i fremtiden.

– Det er fint at ordningen forlenges, slik at husholdningene som kjenner på at belastningen er stor, får en viss trygghet. Samtidig må vi tørre å se på det store bildet, og diskutere byrdefordelingen og klima- og miljøpolitikkens fordelingseffekter fremover, sier hun.

Ørstavik Öberg mener at politikerne må begynne å ta innover seg at kostnadene begynner å bli tunge og bære for folk.

Dette sier hun etter at det torsdag ble klart at regjeringen går inn for å forlenge strømstøtten ut mars 2023.

– Vi ønsker å redusere kostnadene for husholdningene når prisene er ekstremt høye. Vi ser at det er så mye usikkerhet nå, at vi ønsker å gi den tryggheten over tid, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

Ordningen utvides for husholdningene, kulturlivet og landbruket. Spørsmål om strømstøtte til næringslivet har regjeringen foreløpig ikke svar på.

Les også Energipolitikere om dyrere strøm, bensin og diesel: – Kan få store konsekvenser

Staten dekker i dag 80 prosent av kostnaden for det overskytende når snittprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime. Utgangspunktet har vært at dette skal gjelde fra desember til mars, men nå forlenges altså ordningen med ett år.

Forslaget sendes nå på høring. De økonomiske rammene vil være de samme som i dag, opplyser Aasland.

Hvor mye strømstøtteordningen vil koste staten, er uvisst. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier det vil avhenge av hvor høye strømprisene blir det kommende året.

– Ærlig dialog

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne Vis mer

Samtidig mener Ørstavik Öberg i Huseierne at det trengs en mer ærlig dialog på hva strømkundene kan forvente å måtte betale for strømmen fremover, og ikke minst hva vi forbrukere skal få igjen når staten tjener gode penger på de høye strømprisene.

– Jo mer penger vi bruker på strøm, desto mer penger renner inn i statskassen. Jeg tviler på at folk tenker positivt på de samfunnsmessige fordelene ved at staten drar inn gode penger på våre felles energiressurser, når de selv sitter igjen med skyhøye strømregninger, sier Ørstavik Öberg.

Les også Kutter nettleien for 17.000 strømkunder

Hun mener at man ikke kan løse langsiktige problemer med kun kortsiktige løsninger.

– Man bør tenke mer langsiktig, og se på hva vi kan gjøre for at ekstrainntektene kommer forbrukeren til gode. Behovet for midlertidige støtteordninger som strekker seg over år sier vel sitt om hvor høyt prisnivået har blitt.

Frp ikke imponert over forlenget strømstøtte

Fremskrittspartiet er ikke imponert over at regjeringen velger å forlenge dagens strømstøtteordning.

– Med stadig nye strømprisrekorder på Arbeiderpartiets og Senterpartiets vakt er regjeringens eneste svar å forlenge en ordning som fyller statens lommer. Dette er langt fra godt nok for landets strømkunder, sier energipolitisk talsperson i Frp, Terje Halleland.

Frp mener at regjeringen også bør inkludere næringslivet i ordningen.

Frivilligheten er fornøyd

Landbruk og veksthus skal fremdeles være inkludert i ordningen, i tillegg til kultur, frivillighet og idrett.

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, er svært fornøyd med at støtten til frivilligheten og idretten.

– Vi er selvfølgelig glade for at ordningen videreføres. Slik den fungerer i dag er vi godt fornøyde med, sier han til E24.

Han forteller at det fremdeles er stort behov for strømstøtte for frivillige organisasjoner.

Høye strømkostnader har gått utover aktivitetstilbudet rundt om i lokalsamfunn over hele landet.