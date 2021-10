Professor og tidligere statsråd vant Kåkånomics-prisen: – Irriterende god

Det var Victor Norman som stakk av med prisen som ble delt ut da festivalen åpnet onsdag. – Økonomi er egentlig et forbløffende lett fag, mente han.

For tredje gang ble Kåkånomics-prisen utdelt i forbindelse med festivalens offisielle åpning onsdag. Da juryen skulle lese opp sin begrunnelse for hvem som gikk av med seieren, beskrev de vinneren som «irriterende god».

– Han våger å gå dit det brenner, sa juryleder Ingeborg Foldøy Solli som en del av begrunnelsen.

Mannen, som ifølge juryen gjør nettopp det, er samfunnsøkonomen og tidligere Høyre-statsråd Victor Norman.

– Jeg føler denne prisen er veldig velfortjent. Det er nemlig veldig få som kan bevise at de er så kverulerende som meg, smilte han.

– For å forandre verden

Norman har bakgrunn som professor og rektor ved Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen. I tillegg var han arbeids- og administrasjonsminister i to og et halvt år under statsminister Kjell Magne Bondevik.

Han satt også fire år i Bergen Bystyre som en del av finanskomiteen.

Han tok sin doktorgrad ved MIT i USA i 1972.

Som en del av utdelingen ble vinneren selv utfordret til å holde en lengre takketale. I ekte spiss KÅKÅ-stil.

– Jeg lærte meg økonomi for å forandre verden. Jeg er av 68-generasjonen, på tross av at jeg er en god Høyre-mann. Men jeg er først og fremst 68-generasjon, sa han.

– Fikk du forandret verden? spurte Frithjof Jacobsen fra Dagens Næringsliv.

– Nei, men jeg fikk flyttet noen tilsyn ut av Oslo som statsråd, lo han.

Det var et fullt rom som tok imot Norman da han takket for prisen.

– Det å være økonom i Norge er mer enn å være forsker, sa han Vis mer

Et eksempel på at han kan kverulere, er en kronikk i Dagens Næringsliv fra august i år. Der skriver han at oljealderens bortgang vil være smertefull uansett hvor lenge vi venter. Derfor kan vi like gjerne trekke av plasteret først som sist.

– Hvis de politiske partiene som liker å kalle seg ansvarlige virkelig ønsker å ta ansvar, bør de derfor avslutte all leteboring og alle nyinvesteringer på sokkelen og fastsette en sluttdato for produksjonen av olje og gass på den norske sokkelen, skrev han da.

Han fikk også spørsmål om dette under prisutdelingen onsdag.

– Det tragiske med Norge er at om vi ikke finner en annen løsning, får vi ikke noen nye satsinger. Det er farlig å satse på at oljeindustrien skal fikse opp selv, mente han.

Han mener derfor en sluttdato er en god idé.

– Stavanger kommer til å klare seg kjempebra, påpekte han.

– Det er ikke rakettkunnskap

– Det å formidle økonomi er veldig gøy. Men det er ikke rakettkunnskap vi driver med. Det er egentlig et forbløffende lett fag, fortsatte han.

Han fikk prisen blant annet for sine formidlingsevne innen sitt fag.

– Jeg har egentlig fått en pris for det jeg liker best, sa han.

Hans hovedpoeng var at man som fagøkonom ikke skal belære politikere eller befolkningen. Man skal imidlertid gi folk kunnskapen til å være delaktig i vurderingene som ligger bak økonomers tenkning.

– Vi kan ikke ha et fag som styrer folk, men som bidrar til samfunnsdebatten og forteller hva vi vet og ikke vet. Fordi det er ikke så vanskelig, slo han fast.

– Kåkånomics er noe av det viktigste som har skjedd innen økonomifaget her i Norge. Det tar faget litt ned fra pidestallen. Dette er ikke et ufeilbarlig fag, fortsatte han.

Han mener det er viktig å jekke faget og økonomene litt ned.